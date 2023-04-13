Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ

Купить недвижимость в Приволжский федеральный округ, Россия

Kumohinskiy selsovet
2
Zaprudnovskiy selsovet
2
Богородск
2
Gorevskiy selsovet
1
Holyazinskiy selsovet
1
Ilinskiy selsovet
1
Kazakovskiy selsovet
1
Krasnooselskiy selsovet
1
Показать больше
554 объекта найдено
Квартирав Дзержинск, Россия
Квартира
Дзержинск, Россия
32 м² 10/10 Этаж
€ 28,265
Продаю 1-комнтную квартиру в ЖК Радуга г. Дзержинск. Дом сдан,   квартира с отделкой в светл…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
78 м² 14/17 Этаж
€ 149,640
Продается очень просторная трешка в центре города. Завлекает в ней большая кухня , просторно…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
59 м² 5/9 Этаж
€ 51,543
Продаётся трёхкомнатная квартира с просторной кухней:   - квартира в жилом состоянии, фо…
Квартирав Kuznechiha, Россия
Квартира
Kuznechiha, Россия
45 м² 3/11 Этаж
€ 66,507
Предлагаем к продаже двухкомнатную кввртиру по договору переуступке в быстроразвивающемся ра…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
63 м² 1/9 Этаж
€ 70,940
Продаётся теплая, уютная трёхкомнатная квартира в мкр-не Верхние Печёры: - удачное местора…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
43 м² 16/17 Этаж
€ 72,049
Продается отличная 1 комнатная квартира на 16 этаже 43/24/10 по адресу г. Нижний Новгород ул…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
43 м² 5/5 Этаж
€ 66,507
Отличное местоположение, центр города, из окон открывается великолепный вид на Волгу и Собор…
Квартирав Zinyaki, Россия
Квартира
Zinyaki, Россия
40 м² 1/2 Этаж
€ 12,193
Очень хорошая квартира. Продам 2-х комнатную квартиру в п. Зиняки, асфальт до дома, от Нижне…
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
38 м² 2/2 Этаж
€ 31,591
Продается 2 комнатная квартира на 2 этаже 2-х этажного дома в г.Бор по ул. Горького д. 98. О…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
15 м² Количество этажей 1
€ 4,323
Продаю участок с дачным домиком СНТ Березовая пойма. Домик полуразрушенный, участок заросший…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
42 м² 2/6 Этаж
€ 60,964
Продаю квартиру на ул. Терешковой. По документам первый этаж, по факту второй. Торг
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
42 м² 1/2 Этаж
€ 30,482
Продаю 2-х комнатную квартиру 42,6  м.кв по адресу пос. Октябрьский   ул. Октябрьская   д.40…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
66 м² 10/10 Этаж
€ 75,374
Продается просторная и светлая квартира в Верхних Печёрах напротив ТЦ "Олимп". Идеальное рас…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
126 м² Количество этажей 2
€ 99,760
Продается уютный и просторный дом. В тихом месте. Крыша оцинкованное железно очень толстое .…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
64 м² 8/10 Этаж
€ 90,892
Продается просторная трехкомнатная квартира с необычным дизайном. Комнаты все изолированные …
Виллав городской округ Нижний Новгород, Россия
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
191 м² Количество этажей 2
€ 387,955
Внесен задаток до 31 мая 2023 г. !  Предлагаю Вашему вниманию земельный участок площадью 28 …
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
47 м² 10/10 Этаж
€ 66,507
Продаю 2-комнатную квартиру ул. Маршала Казакова, д. 6.   Квартира в отличном состоянии, сде…
Квартирав Serkovo, Россия
Квартира
Serkovo, Россия
47 м² 1/1 Этаж
€ 23,832
Продаю 2-комнатную квартиру в двух квартирном в д. Серково Городецкого р-на. Квартира требуе…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
74 м² 6/6 Этаж
€ 131,905
В свободной продаже современная   2-х комнатная квартира с шикарной кухней-гостиной 30 м2! …
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
84 м² 2/2 Этаж
€ 18,289
В продаже комната   16 метров, в трехкомнатной квартире.   В комнате выполнен ремонт, окна П…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
45 м² 2/5 Этаж
€ 47,663
Продаю 2-комнатную квартиру пр. Ленина д. 28г. Квартира не угловая, есть балкон, с/у совмеще…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
64 м² 1/10 Этаж
€ 68,169
В продаже 3я квартира в верхней части города. Комнаты изолированные, высокий 1й этаж, Рядом …
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
64 м² Количество этажей 2
€ 60,964
Хорошее место расположения. Рядом микрорайон Гордеевский. Центральная канализация. Водопрово…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
52 м² 9/9 Этаж
€ 63,181
  Комнаты изолированные, окна пластиковые. Лоджия застеклена пластиком. Сан.узел в кафеле. Т…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
54 м² 18/23 Этаж
€ 94,218
В продаже 2х комнатная квартира с видом на стадион. Состояние хорошее. Лоджия. Остается кухн…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
20 м² 6/10 Этаж
€ 41,567
Продается студия в ЖК Авиа, с ремонтом сто вам   тольк заехать и жить. Кухня и мебель , техн…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
45 м² 4/5 Этаж
€ 50,988
Отличное местоположение, рядом ТЦ Фантастика, больница им. Семашко. Комнаты изолированные, о…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
63 м² 1/17 Этаж
€ 83,133
Продаётся уютная 2-комнатная квартира   на высоком первом этаже, визуально на уровне второго…
Квартирав Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
59 м² 3/5 Этаж
€ 50,878
В продаже 3-к квартира, заслуживающая Вашего внимания. В квартире ни кто не живет. Чистый по…
Виллав Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
220 м² Количество этажей 2
€ 149,640
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…

Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти