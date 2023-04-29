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Россия
Центральный федеральный округ
Новомосковский административный округ
поселение Марушкинское
Жильё в поселение Марушкинское, Россия
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12 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Красные Горки, Россия
5 Количество комнат
204 м²
Количество этажей 2
€ 290,442
Код объекта в БД Агентства: 236-211, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
Дом 5 комнат
Красные Горки, Россия
5 Количество комнат
197 м²
Количество этажей 2
€ 334,008
Код объекта в БД Агентства: 236-210, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
Дом 6 комнат
поселение Марушкинское, Россия
6 Количество комнат
139 м²
Количество этажей 2
€ 150,806
Код объекта в БД Агентства: 413-101, Киевское шоссе, 17 км от МКАД, Марушкино. …
Дом 6 комнат
Марушкино, Россия
6 Количество комнат
268 м²
Количество этажей 2
€ 335,125
Код объекта в БД Агентства: 413-809, Киевское шоссе, 17 км от МКАД, Марушкино. …
Дом 9 комнат
поселение Марушкинское, Россия
9 Количество комнат
460 м²
Количество этажей 2
€ 775,256
Код объекта в БД Агентства: 404-418, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Чистые пруды к/п (Крекши…
Дом 10 комнат
поселение Марушкинское, Россия
10 Количество комнат
550 м²
Количество этажей 3
€ 669,133
Код объекта в БД Агентства: 274-907, Киевское шоссе, 15 км от МКАД, Большое Покровское к/п (…
Квартира 1 комната
поселение Марушкинское, Россия
1 Количество комнат
41 м²
Количество этажей 7
€ 73,760
Продается однокомнатная квартира в ЖК «Баркли Медовая долина». Уютная, функциональная планир…
Квартира 1 комната
поселение Марушкинское, Россия
1 Количество комнат
29 м²
Количество этажей 7
€ 56,936
Продается квартира-студия в ЖК «Баркли Медовая долина». Уютная, функциональная планировка, с…
Квартира 3 комнаты
поселение Марушкинское, Россия
3 Количество комнат
76 м²
Количество этажей 7
€ 119,870
Продается 3х-комнатная квартира в ЖК «Баркли Медовая долина». Просторная, функциональная пла…
Квартира 1 комната
поселение Марушкинское, Россия
1 Количество комнат
39 м²
Количество этажей 7
€ 70,926
Продается однокомнатная квартира в ЖК «Баркли Медовая долина». Уютная, функциональная планир…
Дом 5 комнат
поселение Марушкинское, Россия
5 Количество комнат
344 м²
Количество этажей 2
€ 962,918
Код объекта в БД Агентства: 220-728, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
Дом 5 комнат
поселение Марушкинское, Россия
5 Количество комнат
344 м²
Количество этажей 2
€ 660,616
Код объекта в БД Агентства: 220-732, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
Параметры недвижимости в поселение Марушкинское, Россия
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