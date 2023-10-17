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Жилая
Россия
поселение Сосенское
Жильё в поселение Сосенское, Россия
квартиры
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дома
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6 476 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
1
56 м²
6/16
€138,644
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
1
57 м²
5/16
€135,615
Рекомендовать
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1
1
35 м²
4/16
€108,481
Рекомендовать
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
5
170 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 728-704, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
€358,814
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
1
73 м²
8/13
€147,260
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
53 м²
6/13
€120,781
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
53 м²
10/17
€119,888
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
1
63 м²
11/13
€134,424
Рекомендовать
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1
1
34 м²
7/17
€103,404
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
47 м²
6/13
€117,974
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
1
58 м²
16/16
€141,884
Рекомендовать
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1
1
37 м²
4/13
€97,851
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
1
56 м²
8/16
€137,261
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
43 м²
11/16
€122,300
Рекомендовать
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1
1
24 м²
4/16
€76,445
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
39 м²
8/16
€111,457
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
1
72 м²
9/13
€147,579
Рекомендовать
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1
1
37 м²
2/16
€106,245
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
51 м²
5/13
€117,082
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
53 м²
11/13
€123,674
Рекомендовать
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1
1
25 м²
4/13
€71,659
Рекомендовать
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1
1
35 м²
6/16
€104,087
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
53 м²
3/13
€125,395
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
53 м²
4/13
€119,861
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
4
2
78 м²
11/17
€159,806
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
2
54 м²
9/13
€120,823
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
4
2
78 м²
8/16
€164,394
Рекомендовать
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1
1
34 м²
3/17
€102,040
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
1
73 м²
16/16
€160,122
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
50 м²
5/16
€126,105
Рекомендовать
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Параметры недвижимости в поселение Сосенское, Россия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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