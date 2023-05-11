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Жильё в Балтийск, Россия

5 объектов найдено
Дом 6 комнат в Балтийск, Россия
Дом 6 комнат
Балтийск, Россия
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 169,894
Дом 3 комнаты в Балтийск, Россия
Дом 3 комнаты
Балтийск, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 185,448
Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
€ 26,920
Дом 5 комнат в Балтийск, Россия
Дом 5 комнат
Балтийск, Россия
Комнаты 5
Количество этажей 3
€ 131,488
Таунхаус 3 комнаты в Балтийск, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Балтийск, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 35,773
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