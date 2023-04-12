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Купить дом в России

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1 101 объект найдено
Дом 5 спаленв Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 спален
Центральный федеральный округ, Россия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 600 м² Количество этажей 1
€ 2,000,000
New builded house 650 sq.m on a  land area of 20  hundred . Number of bedrooms: 5 …
Домв городской округ Сочи, Россия
Дом
городской округ Сочи, Россия
136 м² Количество этажей 2
€ 387,119
Продается дом в КП с.Нижняя Шиловка, Адлерский район. Вся инфраструктура в 200 м от дома. (…
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
170 м²
€ 223,510
Новый, отличный дом расположен в самом центре развивающегося пос. Лоо, ул. Алтайская. 400м о…
Домв Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
210 м²
€ 391,143
Продается просторный загородный дом на улице Ландышевой, расположенный в районе Мамайка. Дом…
Домв Орёл-Изумруд, Россия
Дом
Орёл-Изумруд, Россия
310 м²
€ 447,021
Предлагается к продаже дом, расположенный в одном из самых уютных районов курорта. Здесь вы …
Коттеджв Нижняя Шиловка, Россия
Коттедж
Нижняя Шиловка, Россия
147 м²
€ 296,151
Продается уютный дом в Нижней Шиловке на улице Комарова. Предлагаем Вам приобрести дом обще…
Дом 4 комнатыв Серпухов, Россия
Дом 4 комнаты
Серпухов, Россия
4 Количество комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 10,617
Дом жилой. Капитальной постройки с ремонтом, полностью пригодный для жилья. Газ.Вода.Канализ…
Дом 20 комнатв Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 027 м² Количество этажей 3
€ 391,143
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Домв Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
85 м²
€ 81,581
Арт. 42077539 Полностью готовый дом с мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Отмечайт…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
15 м² Количество этажей 1
€ 4,375
Продаю участок с дачным домиком СНТ Березовая пойма. Домик полуразрушенный, участок заросший…
Домв Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
176 м²
€ 156,457
Прекрасный дом в черте города Сочи! Дом площадью 176 м2, с участком 4,6 соток (1,5 сотки). И…
Дом 6 комнатв Пушкино, Россия
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат 224 м² Количество этажей 3
€ 301,739
Код объекта в БД Агентства: 535-825, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 10 комнатв поселение Филимонковское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат 880 м² Количество этажей 4
€ 2,381,748
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом 2 комнатыв Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 78,413
Специально для ценителей уютной загородной жизни! Продается великолепный загородный жил…
Домв Иссад, Россия
Дом
Иссад, Россия
172 м²
€ 357,616
Арт. 40499880 Добрый день, уважаемый покупатель! Вашему вниманию красивый, современный заго…
Виллав городской округ Нижний Новгород, Россия
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
191 м² Количество этажей 2
€ 392,628
Предлагаю Вашему вниманию земельный участок площадью 28 соток земли ижс на котором расположе…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
126 м² Количество этажей 2
€ 100,961
Продается уютный и просторный дом. В тихом месте. Крыша оцинкованное железно очень толстое .…
Домв Токсово, Россия
Дом
Токсово, Россия
318 м²
€ 581,127
Арт. 41923674 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагается особняк в уникальном месте…
Домв Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
615 м²
€ 3,341,479
Арт. 41182560 Уважаемый покупатель, здравствуйте! Вашему вниманию предлагается шикарная заг…
Домв Верхнеармянское Лоо, Россия
Дом
Верхнеармянское Лоо, Россия
650 м²
€ 324,090
Предлагается 4-х этажное капитальное домовладение в красивом, живописном месте, расположенно…
Домв Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
357 м²
€ 1,173,429
Если Вы ищете дом в тихом уединенном месте, но при этом оставаться в центре событий городско…
Дом 2 комнатыв Novodorozhnyy, Россия
Дом 2 комнаты
Novodorozhnyy, Россия
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,232
Предлагаем рассмотреть для покупки под реконструкцию 1/2 долю дома (есть возможность + еще 1…
Дом 20 комнатв Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 090 м² Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 4 комнатыв Поливаново, Россия
Дом 4 комнаты
Поливаново, Россия
4 Количество комнат 212 м² Количество этажей 1
€ 251,449
Код объекта в БД Агентства: 138-904, Калужское шоссе, 19 км от МКАД, Поливаново. …
Дом 5 комнатв Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 5 комнат
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат 105 м² 1/3 Этаж
€ 75,945
Задумались о покупке уютного, просторного, загородного дома недалеко от города? Обратите …
Домв Агалатовское сельское поселение, Россия
Дом
Агалатовское сельское поселение, Россия
186 м²
€ 301,739
Арт. 41860456 Вашему вниманию предлагается уютный загородный дом! Расположен в благоустро…
Домв Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
237 м²
€ 111,744
Арт. 41608575 Начало большого и красивого дома уже заложено.  Собственник строил «для …
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
64 м² Количество этажей 2
€ 61,699
Хорошее место расположения. Рядом микрорайон Гордеевский. Центральная канализация. Водопрово…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
40 м² Количество этажей 1
€ 44,872
Представляем вашему вниманию к продаже участок с жилым домом в Копосово. Дом старенький, но …
Дуплекс 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1 Этаж
€ 166,920
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса прямо в центре города. Комплекс располо…

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