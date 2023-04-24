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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Светлогорский городской округ
Светлогорск
Жильё в Светлогорск, Россия
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31 объект найдено
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Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
1/6 Этаж
€ 57,523
Продам студию в новом доме в Светлогорске-2. Площадь: 32.91 кв.м. Евроремонт, автономное газ…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
1/7 Этаж
€ 49,481
Какой объект выбрать для инвестиций или проживания в Светлогорске? Где лучше пляж? Какое кач…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
1/7 Этаж
€ 51,939
Какой объект выбрать для инвестиций или проживания в Светлогорске? Где лучше пляж? Какое кач…
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 128,450
3 комнатная квартира в Светлогорске, в новом микрорайоне Светлогорск 3, малоэтажная застройк…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
3/7 Этаж
€ 54,452
Продается однокомнатная квартира в жилом комплексе бизнес-класса, Лесная сказка. Уникальное …
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
3/7 Этаж
€ 55,303
Продается однокомнатная квартира в жилом комплексе бизнес-класса, Лесная сказка. Уникальное …
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
1/5 Этаж
€ 89,357
Продам 2-комнатную квартиру в новом доме в Светлогорске-2. Площадь: 61,3 кв.м. Серый ключ, а…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
4/6 Этаж
€ 56,283
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
5/6 Этаж
€ 55,037
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
6/6 Этаж
€ 55,454
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
4/6 Этаж
€ 58,683
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
1/5 Этаж
€ 92,708
Квартира в Светлогорске "Маленькая Голландия", в новом комплексе ЖК Морской. Прода…
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 133,924
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
Квартира
Светлогорск, Россия
7/8 Этаж
€ 37,977
Продается видовая студия в ЖК Олимпия (светлогорск 1). Квартира продается по переуступке, на…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
3/8 Этаж
€ 83,214
Эко-квартира в Светлогорске в 10 минутах от Балтийского моря. Квартира в новом заселенном до…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
5/8 Этаж
€ 74,836
Светлогорск прекрасен в любой сезон года. Осенью, когда бушует стихия как, же красиво и вдох…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
2/4 Этаж
€ 196,155
Продам квартиру-студию в комплексе апартаментов комфорт-класса. Площадь: 68.2 кв.м. Чистовая…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
7/7 Этаж
€ 99,409
Продам 1-комнатную квартиру в новом доме в Светлогорске-2. Площадь: 48.12 кв.м. Серый ключ, …
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
6/8 Этаж
€ 65,901
Светлогорск прекрасен в любой сезон года. Сегодня на море Черный флаг , волны, шторм и купат…
Дом 6 комнат
Светлогорск, Россия
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 333,413
Уникальное предложение в центре курорта Светлогорска с мягким европейским климатом на юго-во…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
4/6 Этаж
€ 54,731
Продается апартамент, в строящемся апарт-отеле в г Светлогорск, на ул Сосновой, на четвертом…
Дом
Светлогорск, Россия
Количество этажей 2
€ 323,918
Продается дом в курортном городе Светлогорск - 2 прямо на берегу моря. Город Светлогорск пос…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
2/7 Этаж
€ 179,186
"Апартаменты Баден-Баден" Где лучше купить недвижимость в Светлогорске? В центре к…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
5/5 Этаж
€ 92,149
Продам квартиру в новостройке, на побережье Балтийского моря. Этот вариант будет вам по душе…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
1/9 Этаж
€ 96,059
Продам 1комнатную Квартиру в центре Светлогорска рядом с озером Тихое. Новый дом 2018 г. Жил…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
2/6 Этаж
€ 70,446
Продам евродвушку-апартаменты в новом доме в Светлогорске-2. Площадь: 51.71 кв.м. Серый ключ…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
2/3 Этаж
€ 69,503
Продам 2-комнатные апартаменты в Светлогорске. Площадь: 65.5 кв.м. Комнаты на разные стороны…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
1/6 Этаж
€ 120,833
ЖК Балтийский берег жилой комплекс класса комфорт ++ в зелёном и по-настоящему уютном районе…
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
1 Количество комнат
5/6 Этаж
€ 93,691
ЖК Балтийский берег жилой комплекс класса комфорт ++ в зелёном и по-настоящему уютном районе…
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат
3/4 Этаж
€ 288,176
Двухкомнатная квартира в центре Светлогорска в жилом доме премиум класса Витражное остеклени…
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