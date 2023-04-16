Купить недвижимость в поселение Первомайское, Россия

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Россия
Центральный федеральный округ
Троицкий административный округ
поселение Первомайское
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41 объект найдено
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Дом 5 комнат
поселение Первомайское, Россия
5 Количество комнат
265 м²
Количество этажей 2
€ 352,879
Код объекта в БД Агентства: 110-766, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Ильичевка к/п (Ильичевк…
Дом 4 комнаты
поселение Первомайское, Россия
4 Количество комнат
175 м²
Количество этажей 2
€ 309,253
Код объекта в БД Агентства: 117-819, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Светлый к/п (Губцево). …
Дом 8 комнат
поселение Первомайское, Россия
8 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 2
€ 1,932,828
Код объекта в БД Агентства: 228-938, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Графские пруды КП (Камен…
Дом 13 комнат
поселение Первомайское, Россия
13 Количество комнат
939 м²
Количество этажей 2
€ 1,325,368
Код объекта в БД Агентства: 560-327, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Изумрудная долина к/п (…
Дом
поселение Первомайское, Россия
125 м²
Количество этажей 2
€ 208,745
Код объекта в БД Агентства: 192-204, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Губцево. …
Дом 8 комнат
Птичное, Россия
8 Количество комнат
632 м²
Количество этажей 3
€ 982,981
Код объекта в БД Агентства: 412-925, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Империал КП (Рогозинино)…
Дом 6 комнат
Настасьино, Россия
6 Количество комнат
507 м²
Количество этажей 3
€ 717,908
Код объекта в БД Агентства: 292-303, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Соната-7 к/п (Настасьино…
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6 Количество комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 193,283
Код объекта в БД Агентства: 192-205, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Губцево. …
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6 Количество комнат
146 м²
Количество этажей 2
€ 265,074
Код объекта в БД Агентства: 192-206, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Губцево. …
Дом 5 комнат
Фоминское, Россия
5 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 717,908
Код объекта в БД Агентства: 316-954, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-1 к/п (Фоминск…
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6 Количество комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 204,328
Код объекта в БД Агентства: 448-742, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Капитолий к/п (Первомайс…
Дом 4 комнаты
поселение Первомайское, Россия
4 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 197,701
Код объекта в БД Агентства: 448-740, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Капитолий к/п (Первомайс…
Дом 5 комнат
поселение Первомайское, Россия
5 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 237,462
Код объекта в БД Агентства: 448-741, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Капитолий к/п (Первомайс…
Дом 5 комнат
Фоминское, Россия
5 Количество комнат
313 м²
Количество этажей 3
€ 386,566
Код объекта в БД Агентства: 124-928, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-2 КП (Фоминско…
Дом 5 комнат
поселение Первомайское, Россия
5 Количество комнат
340 м²
Количество этажей 3
€ 397,610
Код объекта в БД Агентства: 110-764, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Ильичевка к/п (Ильичевк…
Дом 6 комнат
Птичное, Россия
6 Количество комнат
346 м²
€ 551,132
Код объекта в БД Агентства: 576-106, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Верховье. …
Дом 8 комнат
поселение Первомайское, Россия
8 Количество комнат
583 м²
Количество этажей 2
€ 1,711,934
Код объекта в БД Агентства: 228-935, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Графские пруды КП (Камен…
Дом 7 комнат
поселение Первомайское, Россия
7 Количество комнат
530 м²
Количество этажей 4
€ 948,435
Код объекта в БД Агентства: 205-824, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Зимний сад к/п (Первомай…
Дом 7 комнат
поселение Первомайское, Россия
7 Количество комнат
440 м²
Количество этажей 3
€ 440,685
Код объекта в БД Агентства: 424-101, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Елизарово Парк КП (Камен…
Дом 5 комнат
поселение Первомайское, Россия
5 Количество комнат
254 м²
Количество этажей 2
€ 519,103
Код объекта в БД Агентства: 110-460, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Ильичевка к/п (Ильичевк…
Дом 5 комнат
поселение Первомайское, Россия
5 Количество комнат
175 м²
Количество этажей 2
€ 347,909
Код объекта в БД Агентства: 117-818, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Светлый к/п (Губцево). …
Дом 7 комнат
поселение Первомайское, Россия
7 Количество комнат
600 м²
Количество этажей 2
€ 828,355
Код объекта в БД Агентства: 458-913, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Подмосковные вечера к/п …
Дом 8 комнат
поселение Первомайское, Россия
8 Количество комнат
367 м²
Количество этажей 3
€ 436,267
Код объекта в БД Агентства: 726-101, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Новая Каменка КП. …
Дом 6 комнат
Пучково, Россия
6 Количество комнат
387 м²
Количество этажей 5
€ 541,192
Код объекта в БД Агентства: 119-813, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Ново-Троицкое к/п (Пучк…
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6 Количество комнат
325 м²
Количество этажей 2
€ 314,223
Код объекта в БД Агентства: 110-762, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Ильичевка к/п (Ильичевк…
Дом 7 комнат
поселение Первомайское, Россия
7 Количество комнат
316 м²
Количество этажей 3
€ 618,505
Код объекта в БД Агентства: 441-942, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Кленовая Аллея КП (Уваро…
Дом 5 комнат
поселение Первомайское, Россия
5 Количество комнат
265 м²
Количество этажей 2
€ 330,790
Код объекта в БД Агентства: 110-761, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Ильичевка к/п (Ильичевк…
Дом 7 комнат
поселение Первомайское, Россия
7 Количество комнат
800 м²
Количество этажей 2
€ 3,865,657
Код объекта в БД Агентства: 228-835, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Графские пруды КП (Камен…
Дом 5 комнат
Птичное, Россия
5 Количество комнат
203 м²
€ 208,745
Код объекта в БД Агентства: 301-217, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Верховье к/п (Верховье)…
Дом 7 комнат
поселение Первомайское, Россия
7 Количество комнат
351 м²
Количество этажей 2
€ 226,417
Код объекта в БД Агентства: 175-805, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Чистые Пруды-2 к/п (Пти…
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Параметры недвижимости в поселение Первомайское, Россия
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