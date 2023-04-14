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  5. район Коньково

Купить недвижимость в район Коньково, Россия

157 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коньково, Россия
2 Количество комнат 61 м²
€ 350,492
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 4 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коньково, Россия
4 Количество комнат 126 м²
€ 711,556
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 1 комнатав район Коньково, Россия
Квартира 1 комната
район Коньково, Россия
1 Количество комнат 49 м²
€ 327,572
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 5 комнатв район Коньково, Россия
Квартира 5 комнат
район Коньково, Россия
5 Количество комнат 155 м²
€ 930,345
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 2 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коньково, Россия
2 Количество комнат 54 м²
€ 367,704
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 2 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коньково, Россия
2 Количество комнат 54 м²
€ 366,902
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 4 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коньково, Россия
4 Количество комнат 126 м²
€ 709,690
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 4 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коньково, Россия
4 Количество комнат 126 м²
€ 704,093
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 5 комнатв район Коньково, Россия
Квартира 5 комнат
район Коньково, Россия
5 Количество комнат 155 м²
€ 934,723
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 111 м²
€ 628,743
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 2 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коньково, Россия
2 Количество комнат 54 м²
€ 364,495
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 4 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коньково, Россия
4 Количество комнат 126 м²
€ 694,764
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 4 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коньково, Россия
4 Количество комнат 126 м²
€ 696,630
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 111 м²
€ 622,188
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 94 м²
€ 548,380
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 89 м²
€ 517,968
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 106 м²
€ 591,348
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 106 м²
€ 574,920
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 98 м²
€ 553,624
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 89 м²
€ 494,812
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 105 м²
€ 565,017
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 98 м²
€ 530,247
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 76 м²
€ 432,164
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 97 м²
€ 523,379
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 89 м²
€ 489,526
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 98 м²
€ 520,117
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 89 м²
€ 487,541
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 77 м²
€ 433,082
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 104 м²
€ 546,315
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 77 м²
€ 431,372
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…

Параметры недвижимости в район Коньково, Россия

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