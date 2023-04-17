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Купить недвижимость в Балашиха, Россия

15 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Балашиха, Россия
Квартира 3 комнаты
Балашиха, Россия
3 Количество комнат 88 м² 12/17 Этаж
€ 133,822
Продаем просторную 3-к квартиру, расположенную на 12 этаже 17-ти этажного панельно-кирпичног…
Дом 3 комнатыв Балашиха, Россия
Дом 3 комнаты
Балашиха, Россия
3 Количество комнат 123 м² Количество этажей 23
€ 257,611
Продаётся привлекательная квартира - пентхаус, расположенная на 22-23 этаже монолитно-кирп…
Дом 1 комнатав Балашиха, Россия
Дом 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 31 м² Количество этажей 12
€ 77,865
Продается однокомнатная квартира ,в новом доме, на первом этаже, с ремонтом от застройщика. …
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 83 м²
€ 164,125
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 66 м²
€ 140,555
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 66 м²
€ 139,492
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 77 м²
€ 157,940
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 57 м²
€ 136,739
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 124 м²
€ 226,099
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 54 м²
€ 124,200
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 83 м²
€ 161,005
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комнатав Балашиха, Россия
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 119 м²
€ 216,815
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Квартира 2 комнатыв Балашиха, Россия
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
2 Количество комнат 93 м² 6/16 Этаж
€ 126,679
Номер лота: 3948169, ПРОДАЕТСЯ шикарная КВАРТИРА 93м2! В 5 минутах ПЕШКОМ ОТ СТАНЦИИ 2х комн…
Квартира 2 комнатыв Балашиха, Россия
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
2 Количество комнат 59 м² 12/14 Этаж
€ 122,772
Номер лота: 3941939, Продажа приостановлена. Красивая, уютная, видовая, большая квартира в …
Квартира 2 комнатыв Балашиха, Россия
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
2 Количество комнат 59 м² 12/14 Этаж
€ 122,772
Номер лота: 3941942, Продажа приостановлена. Красивая, уютная, видовая, большая квартира в …

Параметры недвижимости в Балашиха, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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