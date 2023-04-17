Купить недвижимость в Балашиха, Россия

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Россия
Центральный федеральный округ
городской округ Балашиха
Балашиха
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15 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Балашиха, Россия
3 Количество комнат
88 м²
12/17 Этаж
€ 133,822
Продаем просторную 3-к квартиру, расположенную на 12 этаже 17-ти этажного панельно-кирпичног…
Дом 3 комнаты
Балашиха, Россия
3 Количество комнат
123 м²
Количество этажей 23
€ 257,611
Продаётся привлекательная квартира - пентхаус, расположенная на 22-23 этаже монолитно-кирп…
Дом 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
31 м²
Количество этажей 12
€ 77,865
Продается однокомнатная квартира ,в новом доме, на первом этаже, с ремонтом от застройщика. …
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
83 м²
€ 164,125
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
66 м²
€ 140,555
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
66 м²
€ 139,492
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
77 м²
€ 157,940
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
57 м²
€ 136,739
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
124 м²
€ 226,099
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
54 м²
€ 124,200
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
83 м²
€ 161,005
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Студия 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
119 м²
€ 216,815
ЖК «Новогиреевский» - комфортный благоустроенный комплекс в готовом микрорайоне с собственно…
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
2 Количество комнат
93 м²
6/16 Этаж
€ 126,679
Номер лота: 3948169, ПРОДАЕТСЯ шикарная КВАРТИРА 93м2! В 5 минутах ПЕШКОМ ОТ СТАНЦИИ 2х комн…
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
2 Количество комнат
59 м²
12/14 Этаж
€ 122,772
Номер лота: 3941939, Продажа приостановлена. Красивая, уютная, видовая, большая квартира в …
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
2 Количество комнат
59 м²
12/14 Этаж
€ 122,772
Номер лота: 3941942, Продажа приостановлена. Красивая, уютная, видовая, большая квартира в …
Параметры недвижимости в Балашиха, Россия
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