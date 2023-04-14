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Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Купить недвижимость в Саратовская область, Россия
Саратов
97
Усть-Курдюмское сельское поселение
2
Красноярское сельское поселение
1
Энгельс
1
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102 объекта найдено
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Квартира
Саратов, Россия
5/5 Этаж
Цена по запросу
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
100 м²
1 Этаж
Цена по запросу
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Дом на эта…
Квартира 1 комната
Саратов, Россия
1 Количество комнат
501 м²
10/19 Этаж
Цена по запросу
Продается 1 комнатная квартира в ЖК «Панорама» для тех, кто любит комфорт и ведет активный …
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
A separate building is offered for sale. The building is located on a busy central street in…
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
For sale 3-storey brick cottage in the village of Ust-Kurdum, with a total area of 422.1 squ…
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
Offered to sales rooms. The room is renovated, a safety and fire alarm is installed, air con…
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
For sale free spaces in the city center on Sovetskaya Street, 9/30 at the intersection with …
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
We offer for sale a room of 90.4 m2, on pl. them. Ordzhonikidze G.K. 1 with a long-term tena…
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
For sale commercial premises for free use in the Frunzensky district on the street. Dzierż…
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
4 221 м²
3 Этаж
Цена по запросу
Продается 3-х этажный кирпичный коттедж в селе Усть-Курдюм, общей площадью 422,1 кв.м на зе…
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
We offer for sale land within the city of Saratov, Volzhsky district, by Ust-Kurdum direct…
Квартира
Саратов, Россия
4/5 Этаж
Цена по запросу
For sale 2 -lane 6 - a room apartment in an elite house on the 2 Chernyshevsky passage. The…
Квартира
Саратов, Россия
1/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира
Саратов, Россия
1 Этаж
Цена по запросу
I sell Dach in the area of pos. Shoemyka, SNT "MELIORATOR", Excellent, picturesque place, to…
Квартира
Саратов, Россия
1/2 Этаж
Цена по запросу
I offer a cozy room with an area of 16.3sq.m. in a 3-room apartment. The condition is good, …
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
Land for sale with an area of 13 acres in the village. Falcon, on the street. Kursant, Sarat…
Квартира
Саратов, Россия
1 Этаж
Цена по запросу
Квартира
Саратов, Россия
4/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира
Саратов, Россия
3/10 Этаж
Цена по запросу
Квартира
Саратов, Россия
4/12 Этаж
Цена по запросу
Квартира
Саратов, Россия
10/10 Этаж
Цена по запросу
Квартира
Саратов, Россия
3/10 Этаж
Цена по запросу
3 rooms for sale. apartment. The house is located in the city center, near the embankment of…
Квартира
Саратов, Россия
6/9 Этаж
Цена по запросу
For sale 3 bedroom apartment in the area of the Seine market. Developed infrastructure: near…
Квартира
Саратов, Россия
9/10 Этаж
Цена по запросу
For sale 1 bedroom apartment in Zarya LCD in Zavodsky district at the intersection of street…
Квартира
Саратов, Россия
7/9 Этаж
Цена по запросу
Квартира
Саратов, Россия
2/21 Этаж
Цена по запросу
2 bedroom apartment for sale in the new LCD house "Optimist-2000", in the 1st Dachnaya area.…
Квартира
Саратов, Россия
4/5 Этаж
Цена по запросу
Apartment for sale. The total area of 37.2 square meters is the area of rooms 16.2 + 7.3 sq.…
Квартира
Саратов, Россия
1/23 Этаж
Цена по запросу
For sale 2 bedroom apartment. The total area of 63.42 sq.m the area of rooms is 13.32 + 20.3…
Квартира
Саратов, Россия
3/5 Этаж
Цена по запросу
For sale 1 c. apartment. in an area near the city center. The apartment is not corner, balco…
Квартира
Саратов, Россия
1/5 Этаж
Цена по запросу
For sale 3 bedroom apartment. The total area of 44.6 square meters.m the area of the rooms i…
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