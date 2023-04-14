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Купить недвижимость в Саратовская область, Россия

Саратов
97
Усть-Курдюмское сельское поселение
2
Красноярское сельское поселение
1
Энгельс
1
102 объекта найдено
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
5/5 Этаж
Цена по запросу
Коттеджв Ust-Kurdyum, Россия
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
100 м² 1 Этаж
Цена по запросу
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Дом на эта…
Квартира 1 комнатав Саратов, Россия
Квартира 1 комната
Саратов, Россия
1 Количество комнат 501 м² 10/19 Этаж
Цена по запросу
Продается 1 комнатная квартира в ЖК «Панорама» для тех, кто любит комфорт и ведет активный …
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
A separate building is offered for sale. The building is located on a busy central street in…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
For sale 3-storey brick cottage in the village of Ust-Kurdum, with a total area of 422.1 squ…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
Offered to sales rooms. The room is renovated, a safety and fire alarm is installed, air con…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
For sale free spaces in the city center on Sovetskaya Street, 9/30 at the intersection with …
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
We offer for sale a room of 90.4 m2, on pl. them. Ordzhonikidze G.K. 1 with a long-term tena…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
For sale commercial premises for free use in the Frunzensky district on the street. Dzierż…
Коттеджв Ust-Kurdyum, Россия
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
4 221 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Продается 3-х этажный кирпичный  коттедж в селе Усть-Курдюм, общей площадью 422,1 кв.м на зе…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
We offer for sale land within the city of Saratov, Volzhsky district, by Ust-Kurdum direct…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
4/5 Этаж
Цена по запросу
For sale 2 -lane 6 - a room apartment in an elite house on the 2 Chernyshevsky passage.  The…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
1/5 Этаж
Цена по запросу
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
1 Этаж
Цена по запросу
I sell Dach in the area of pos. Shoemyka, SNT "MELIORATOR", Excellent, picturesque place, to…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
1/2 Этаж
Цена по запросу
I offer a cozy room with an area of 16.3sq.m. in a 3-room apartment. The condition is good, …
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Цена по запросу
Land for sale with an area of 13 acres in the village. Falcon, on the street. Kursant, Sarat…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
1 Этаж
Цена по запросу
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
4/5 Этаж
Цена по запросу
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
3/10 Этаж
Цена по запросу
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
4/12 Этаж
Цена по запросу
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
10/10 Этаж
Цена по запросу
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
3/10 Этаж
Цена по запросу
3 rooms for sale. apartment. The house is located in the city center, near the embankment of…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
6/9 Этаж
Цена по запросу
For sale 3 bedroom apartment in the area of the Seine market. Developed infrastructure: near…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
9/10 Этаж
Цена по запросу
For sale 1 bedroom apartment in Zarya LCD in Zavodsky district at the intersection of street…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
7/9 Этаж
Цена по запросу
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
2/21 Этаж
Цена по запросу
2 bedroom apartment for sale in the new LCD house "Optimist-2000", in the 1st Dachnaya area.…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
4/5 Этаж
Цена по запросу
Apartment for sale. The total area of 37.2 square meters is the area of rooms 16.2 + 7.3 sq.…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
1/23 Этаж
Цена по запросу
For sale 2 bedroom apartment. The total area of 63.42 sq.m the area of rooms is 13.32 + 20.3…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
3/5 Этаж
Цена по запросу
For sale 1 c. apartment. in an area near the city center. The apartment is not corner, balco…
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
1/5 Этаж
Цена по запросу
For sale 3 bedroom apartment. The total area of 44.6 square meters.m the area of the rooms i…

Параметры недвижимости в Саратовская область, Россия

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