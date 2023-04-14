Недвижимость в Калининграде: особенности и преимущества покупки

Калининград — развитый российский город, расположенный посреди Польши и Литвы на побережье живописного Балтийского моря. Здесь удивительным образом гармонично сочетаются старинные здания и новые торговые центры и дома. Город также славится мягким климатом и высоким качеством строительства.

Почему выгодно купить недвижимость в Калининграде

Преимущества, которые дает приобретение жилья в этом городе, очевидны:

близость к Европе;

проживание в городе с развитой инфраструктурой;

постоянное повышение цен на жилье — это позволяет с выгодой перепродать его;

недорогой уровень жизни в сравнении с мегаполисами РФ.

Приобретенную недвижимость можно также выгодно сдавать в аренду. В Калининград регулярно приезжают туристы и иностранные рабочие, которые снимают здесь жилье на короткий и длительный срок.

Какую недвижимость можно купить

В Калининграде на продажу выставлены все виды жилья. У покупателей есть возможность выгодно приобрести собственность на первичном рынке. К примеру, можно купить однокомнатную квартиру в новостройке Калининграда за 1200-2500 евро за квадрат. Это всего на 10-15% дороже, чем на первичном рынке. Цена продажи элитной недвижимости в новостройке от застройщика может быть еще ниже, если покупается на стадии застройки.

Высоким спросом также пользуются квартиры в старом фонде. Их можно приобрести в любой части города. Особенно активно ведется продажа двухкомнатных квартир на вторичке в Калининграде. Их покупают молодые пары и семьи с детьми. Стоимость кв. метра в этом сегменте варьируется от 1000 до 2000 евро.

Продажа домов и вилл у моря в Калининграде ведется преимущественно в пригороде. Их кв. метр оценивается в 1500-2500 евро.

Где лучше приобрести жилье в Калининграде

Популярными районами для покупки кв. метров считаются Ленинградский и Московский. Они располагаются в центре города, предлагая развитую инфраструктуру и жилье на любой вкус.

Ценителям природы стоит обратить внимание на Центральный район, где много парковых зон, скверов и водоемов. Здесь можно приобрести жилплощадь в таунхаусе от застройщика или квартиру в обычном многоэтажном доме.

Калининград хорошо подходит для постоянного проживания, отличаясь развитой инфраструктурой и чистой экологией. Ознакомиться с предлагаемым жильем на продажу в этом городе можно на платформе REALTING.