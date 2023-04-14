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Купить недвижимость в Калининграде, Россия

Калининград
197
Светлогорск
29
Зеленоградск
20
Гурьевск
12
Пионерский
7
Балтийск
5
Полесск
5
Корнево
1
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351 объект найдено
Квартира 1 комнатав Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат 1/2 Этаж
€ 26,492
Продам однокомнатную квартиру в Московском районе Калининграда рядом с заливом в ПГТ Прибреж…
Квартира 4 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 4 комнаты
Калининград, Россия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 9/10 Этаж
€ 410,124
Трёхуровневая квартира Брутальная гармония в лучшем жилом комплексе Калининграда - Цветной Б…
Квартира 2 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 6/8 Этаж
€ 78,700
Эксклюзивное предложение в самом востребованном и зелёном районе города ! Предлагаем к покуп…
Квартира 2 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат 4/8 Этаж
€ 76,483
Эксклюзивное предложение в самом востребованном и зелёном районе города ! Предлагаем к покуп…
Квартира 1 комнатав Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат 1/8 Этаж
€ 42,010
Предлагаем рассмотреть для покупки очень аккуратную , комфортную однокомнатную квартиру на у…
Дом 2 комнатыв Novodorozhnyy, Россия
Дом 2 комнаты
Novodorozhnyy, Россия
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 39,904
Предлагаем рассмотреть для покупки под реконструкцию 1/2 долю дома (есть возможность + еще 1…
Квартира 1 комнатав Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат 5/5 Этаж
€ 10,530
Продается комната на ул Севастьянова, в центре города, метраж 12 метров, комната в шестикомн…
Дом 3 комнатыв Высокое, Россия
Дом 3 комнаты
Высокое, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 43,229
Продается часть Реконструированного немецкого сблокированного дома, новая проводка и коммуни…
Квартира 1 комнатав Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/2 Этаж
€ 58,748
Продам 1-ком.квартиру в историческом центре Зеленоградска. Площадь: 30 кв.м. Квартира в неме…
Дом 4 комнатыв Пригородное, Россия
Дом 4 комнаты
Пригородное, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 36,579
Продам дом построенный с душой и любовью для большой семьи! Дом может разместить семью из 6-…
Дом 4 комнатыв Новая Деревня, Россия
Дом 4 комнаты
Новая Деревня, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 19,398
Продаётся немецкий дом с участком 30 соток в Полесском районе в пос. Новая Деревня!!! 12 сот…
Квартира 2 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат 1/5 Этаж
€ 46,555
Продам двухкомнатную квартиру с улучшенной планировкой по ул.Алданская. Расположена на 1 эта…
Квартира 1 комнатав Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат 3/8 Этаж
€ 58,748
Продажа 1 комнатной квартиры в самом востребованном и зеленом Центральном районе города, по …
Дом 5 комнатв Полесский городской округ, Россия
Дом 5 комнат
Полесский городской округ, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 14,410
Продам часть дома в Полесском районе, посёлок Красный Бор, улица Гвардейская. Двухэтажный до…
Квартира 1 комнатав Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат 9/9 Этаж
€ 32,145
Продам 1 комнатную квартиру на ул. Батальная 68, большая комната 17 м, кухня 7м всего 32 м. …
Квартира 2 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат 4/5 Этаж
€ 33,242
Продам светлую, просторную 2х.к,кв с изолированными комнатами. В квартире жилое состояние, н…
Квартира 1 комнатав Малое Исаково, Россия
Квартира 1 комната
Малое Исаково, Россия
1 Количество комнат
€ 32,145
Продам однокомнатную квартиру шикарной площади) 42,6 м2! Кухня почти 10 м2, комната 19,8 м2.…
Квартира 3 комнатыв Зеленоградск, Россия
Квартира 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
3 Количество комнат 4/7 Этаж
€ 158,507
Продам красивую, комфортабельную трехкомнатную квартиру Жемчужное сияние на берегу Балтийско…
Квартира 2 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат 5/16 Этаж
€ 53,205
Предлагается к продаже 2 комнатная квартира в новом 16 этажном доме на 5 этаже с автономным …
Квартира 2 комнатыв Черняховск, Россия
Квартира 2 комнаты
Черняховск, Россия
2 Количество комнат 2/6 Этаж
€ 25,494
Продам 2-комнатную квартиру в немецком доме, расположенном в центре Черняховска. Площадь: 62…
Квартира 2 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат 4/5 Этаж
€ 56,531
Продажа 2 комнатной квартиры по улице Алданская( поселок А. Космодемьяновского). Дом 1995 го…
Квартира 2 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат 8/9 Этаж
€ 76,483
Продам 2-х комнатную квартиру с АВТОНОМНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ в кирпичном доме 2016 года. Парковка з…
Дом 3 комнатыв Калининград, Россия
Дом 3 комнаты
Калининград, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 60,964
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ МЕСТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГ0 РАЙОНА города Калининграда…
Квартира 1 комнатав Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат 2/4 Этаж
€ 73,157
Продажа 1 комнатной квартиры в Центральном районе , по улице Менделеева! Квартира от застрой…
Дом 4 комнатыв Калининград, Россия
Дом 4 комнаты
Калининград, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 78,700
Финальное снижение цены (я не рекомендую далее снижать): цена уже 73000 рублей за кв.м. и бе…
Дом 4 комнатыв Гурьевск, Россия
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 78,700
Удачная формула комфорта: Дом + природа Устали от суеты мегаполиса и городского загазованног…
Квартира 3 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
3 Количество комнат 2/5 Этаж
€ 77,591
Место имеет значение! Ул. Университетская, самый центр Калининграда! Предлагаем для покупки …
Квартира 2 комнатыв Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
2 Количество комнат 7/7 Этаж
€ 49,880
г. Гурьевск, ул. Гурьева, район "Парка Сенситивного развития". Предлагаем рассмотр…
Дом 5 комнатв Полесский городской округ, Россия
Дом 5 комнат
Полесский городской округ, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 242,749
Зеленоградский район, пос. Сиренево. В 20 минутах езды от центра Калининграда и в 10 - от Зе…
Квартира 1 комнатав Гурьевск, Россия
Квартира 1 комната
Гурьевск, Россия
1 Количество комнат 3/7 Этаж
€ 31,036
Предлагаем для покупки компактную, уютную квартиру- студию в г. Гурьевске. Семиэтажный дом с…

Параметры недвижимости в Калининградская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Калининграде: особенности и преимущества покупки

Калининград — развитый российский город, расположенный посреди Польши и Литвы на побережье живописного Балтийского моря. Здесь удивительным образом гармонично сочетаются старинные здания и новые торговые центры и дома. Город также славится мягким климатом и высоким качеством строительства.

Почему выгодно купить недвижимость в Калининграде

Преимущества, которые дает приобретение жилья в этом городе, очевидны:

  • близость к Европе;
  • проживание в городе с развитой инфраструктурой;
  • постоянное повышение цен на жилье — это позволяет с выгодой перепродать его;
  • недорогой уровень жизни в сравнении с мегаполисами РФ.

Приобретенную недвижимость можно также выгодно сдавать в аренду. В Калининград регулярно приезжают туристы и иностранные рабочие, которые снимают здесь жилье на короткий и длительный срок.

Какую недвижимость можно купить

В Калининграде на продажу выставлены все виды жилья. У покупателей есть возможность выгодно приобрести собственность на первичном рынке. К примеру, можно купить однокомнатную квартиру в новостройке Калининграда за 1200-2500 евро за квадрат. Это всего на 10-15% дороже, чем на первичном рынке. Цена продажи элитной недвижимости в новостройке от застройщика может быть еще ниже, если покупается на стадии застройки.

Высоким спросом также пользуются квартиры в старом фонде. Их можно приобрести в любой части города. Особенно активно ведется продажа двухкомнатных квартир на вторичке в Калининграде. Их покупают молодые пары и семьи с детьми. Стоимость кв. метра в этом сегменте варьируется от 1000 до 2000 евро.

Продажа домов и вилл у моря в Калининграде ведется преимущественно в пригороде. Их кв. метр оценивается в 1500-2500 евро.

Где лучше приобрести жилье в Калининграде

Популярными районами для покупки кв. метров считаются Ленинградский и Московский. Они располагаются в центре города, предлагая развитую инфраструктуру и жилье на любой вкус.

Ценителям природы стоит обратить внимание на Центральный район, где много парковых зон, скверов и водоемов. Здесь можно приобрести жилплощадь в таунхаусе от застройщика или квартиру в обычном многоэтажном доме.

Калининград хорошо подходит для постоянного проживания, отличаясь развитой инфраструктурой и чистой экологией. Ознакомиться с предлагаемым жильем на продажу в этом городе можно на платформе REALTING.

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