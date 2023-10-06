Недвижимость в Ленинградской области: где купить, что и за сколько

Увеличение количества желающих обзавестись недвижимостью в Ленинградской области связано не только с близостью Санкт-Петербурга: в этой области хватает городов, обладающих собственной привлекательностью — от курортного Зеленогорска до промышленного Кировска.

Преимущества жилья в Ленинградской области

Одним из главных факторов, побуждающих купить одно- или двухкомнатную квартиру в Кировске в Ленинградской области или в другом городе, является цена. За сумму, которой в Санкт-Петербурге хватит лишь на комнату в коммуналке, в области можно купить 2-комнатную квартиру. К числу других плюсов относится:

Разнообразие и высокое качество предлагаемой недвижимости. Сегодня в продаже представлена не только вторичка, но квартиры в недавно построенных ЖК и таунхаусах.

Инвестиционная перспективность: стоимость земельного участка в области, не говоря уже о квартирах и домах, непрерывно растет.

Возможность жить в спокойной, размеренной обстановке рядом с мегаполисом. Это преимущество особенно важно для тех, кто работает удаленно, а также для лиц старшего возраста.

Предлагаемые варианты и цены

В Ленинградской области на первичном и вторичном рынке представлены следующие объекты:

студии и квартиры в современных, построенных в последние годы комплексах;

1-3-комнатные квартиры в старом жилом фонде (хрущевки, панельные дома 1970-90-х гг.);

дачи и загородные дома с относительно небольшим метражом;

таунхаусы и новые дома в коттеджных поселках;

земельные участки.

50-60 тыс. евро достаточно для покупки однокомнатной квартиры практически в любом городе области, а за 70-80 тыс. можно приобрести 2-комнатную квартиру в Гатчине или таунхаус от застройщика в ЖК «Федоровское» в Ленинградской области (Тосненский район). Старый деревянный дом без земли в сельской местности можно приобрести и за 20 тыс. евро, тогда как новый коттедж в клубном поселке неподалеку от Рощино обойдется в 467 тыс. евро.

Наиболее широкий выбор жилья — в крупнейших городах области: Мурино, Гатчине, Всеволожске. Если вас интересует продажа элитной загородной недвижимости в Ленинградской области, стоит обратить внимание на объекты в Курортном, Гатчинском и Всеволожском районах. Для тихой спокойной жизни прекрасно подходят Зеленогорск и Приозерск, а Кудрово понравится тем, кто планирует работать в Санкт-Петербурге: фактически это пригород.

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