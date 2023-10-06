Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Ленинградская область

Купить недвижимость в Ленинградской области, Россия

Волосово
9
Сертоловское городское поселение
9
Pudostskoe selskoe poselenie
8
Bolshevrudskoe selskoe poselenie
7
Kobrinskoe selskoe poselenie
6
Полянское сельское поселение
6
Bugrovskoe selskoe poselenie
5
Мурино
5
Показать больше
896 объектов найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Buena vista is the blest place to elevate your quality of life. Rated #1 zone in Jarabacoa. …
€237,048
Дом в Колтуши, Россия
Дом
Колтуши, Россия
Площадь 600 м²
Арт. 52031303 К продаже предлагается лот из 8 кадастров в Колтушах: имущественный комплекс,…
€762,365
Квартира 2 комнаты в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Предлагается к продаже 2 х.комнатная чистая , светлая , ухоженная квартира в кирпичном д…
€39,071
Дом в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 210 м²
Арт. 52199429 Предлагается к продаже НОВЫЙ ДОМ в классическом стиле Альпийского шале - …
€201,074
Дом 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Mshinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Mshinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Срочно! Успейте купить! Чистый свежий и просторный дом для большой дружной семьи. Прописка!…
€57,082
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/6
Продаётся просторная однокомнатная квартира нестандартной планировки в монолитном новом д…
€52,413
Квартира 2 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в Гатчине (микр.Хохлово Поле) на ул.Рощинской,д.38. Дом кирпи…
€38,118
Таунхаус в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Таунхаус
Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 252 м²
Арт. 51772148 Коттеджный посёлок «Небо» расположился на просторной закрытой территории в Ку…
€342,969
Дом в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 373 м²
Арт. 51821227 Вашему вниманию предлагается на продажу просторный уютный дом, в котором прои…
€650,101
Квартира 2 комнаты в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/16
10 мин. пешком до м. Гражданский пр. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Собственность более пяти лет. Один со…
€122,931
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Сертоловское городское поселение, Россия
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Сертоловское городское поселение, Россия
Комнаты 5
Площадь 332 м²
Этаж 1/2
Продается большой современный дом постройки 2018 года на участке 9,5 соток. Дом полностью …
€247,769
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 5
Площадь 114 м²
Этаж 1/2
Срочно продается 2-х этажный ЗИМНИЙ ДОМ общей площадью 113,5 м2 со всеми коммуникациями! Н…
€73,854
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Колтуши, Россия
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Колтуши, Россия
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
От дома Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Предложение для ценителей загородной жизни и …
€109,495
Квартира 2 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2к квартира в одноэтажном деревянном доме рядом с Балтийским вокзалом в Гатчине. …
€29,542
Комната 3 комнаты в Гатчина, Россия
Комната 3 комнаты
Гатчина, Россия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 1/3
комната в квартире в прямой продаже, отказы будут сделаны Арт. 52122361
€14,340
Дом в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 338 м²
Арт. 51792894 О доме: Дом в окружении сосен общей площадью 340 кв. метров на двух этажах + …
€752,740
Квартира 1 комната в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 15/16
В активно развивающемся районе продается светлая, уютная квартира. В квартире произведен ре…
€48,601
Дом 4 комнаты с канализацией в Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты с канализацией
Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Продаю зимний двухэтажный панельно-каркасный дом 2023 года постройки в Ломоносовском райо…
€68,327
Квартира 1 комната в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/8
Интересное предложение!!!!В Гатчине на пр- те 25 Октября д 69 к 1 предлагается к продаже ши…
€104,825
Квартира 3 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/8
Интересное предложение, Предлагается к продаже 3 к кв Улучшенной планировки ОП-106м2 4/8э…
€181,062
Квартира 1 комната в Pudost, Россия
Квартира 1 комната
Pudost, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
В поселке городского типа Пудость продается просторная и современная 1 комнатная квартира н…
€31,924
Дом в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 618 м²
Арт. 51495054 Представляем Вашему вниманию отличное предложение на рынке загородной недвижи…
€800,483
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением в Priozernyy, Россия
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением
Priozernyy, Россия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продаётся добротный зимний дом с двумя печами. Расположен в 20 км. от ж/д станции Оредеж в …
€7,553
Квартира 2 комнаты в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
В Гатчинском р-не ,пос Пудость на ул Зайчконовского дом 15 к 3 продается 2 к кв Улучшенной …
€34,783
Квартира 3 комнаты в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/5
Адрес г. Гатчина ул. Авиатриссы Зверевой д. 8 корп. 2 Пpодаeтcя 3 кваpтирa, 121 серии, обща…
€83,860
Квартира 2 комнаты в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/2
В тихом зелёном районе продаётся двухкомнатная квартира с выходом прямо а свой личный садик…
€30,971
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
болкон 1.5*3  мебелы и техники все остается
€83,441
Вилла 4 спальни с балконом, с подвалом, с парковка в Borskoe selskoe poselenie, Россия
Вилла 4 спальни с балконом, с подвалом, с парковка
Borskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
✅For sale villas in Shen Vlash ✅1100 m2 land,in paper 900 m2 ✅Construction surface 460 m2,…
€160,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Луга, Россия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Луга, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5
1+1 area Plazh/Illyria 38.94 sq.m in certificate Selling with furniture and appliances 5t…
€47,000
Квартира в Павловское городское поселение, Россия
Квартира
Павловское городское поселение, Россия
Площадь 75 м²
Арт. 51701366 ВИДОВАЯ уютная меблированная квартира в центре маленького города Дубровка в м…
€90,531

Типы недвижимости в Ленинградская область

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ленинградская область, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Недвижимость в Ленинградской области: где купить, что и за сколько

Увеличение количества желающих обзавестись недвижимостью в Ленинградской области связано не только с близостью Санкт-Петербурга: в этой области хватает городов, обладающих собственной привлекательностью — от курортного Зеленогорска до промышленного Кировска.

Преимущества жилья в Ленинградской области

Одним из главных факторов, побуждающих купить одно- или двухкомнатную квартиру в Кировске в Ленинградской области или в другом городе, является цена. За сумму, которой в Санкт-Петербурге хватит лишь на комнату в коммуналке, в области можно купить 2-комнатную квартиру. К числу других плюсов относится:

  • Разнообразие и высокое качество предлагаемой недвижимости. Сегодня в продаже представлена не только вторичка, но квартиры в недавно построенных ЖК и таунхаусах.
  • Инвестиционная перспективность: стоимость земельного участка в области, не говоря уже о квартирах и домах, непрерывно растет.
  • Возможность жить в спокойной, размеренной обстановке рядом с мегаполисом. Это преимущество особенно важно для тех, кто работает удаленно, а также для лиц старшего возраста.

Предлагаемые варианты и цены

В Ленинградской области на первичном и вторичном рынке представлены следующие объекты:

  • студии и квартиры в современных, построенных в последние годы комплексах;
  • 1-3-комнатные квартиры в старом жилом фонде (хрущевки, панельные дома 1970-90-х гг.);
  • дачи и загородные дома с относительно небольшим метражом;
  • таунхаусы и новые дома в коттеджных поселках;
  • земельные участки.

50-60 тыс. евро достаточно для покупки однокомнатной квартиры практически в любом городе области, а за 70-80 тыс. можно приобрести 2-комнатную квартиру в Гатчине или таунхаус от застройщика в ЖК «Федоровское» в Ленинградской области (Тосненский район). Старый деревянный дом без земли в сельской местности можно приобрести и за 20 тыс. евро, тогда как новый коттедж в клубном поселке неподалеку от Рощино обойдется в 467 тыс. евро.

Наиболее широкий выбор жилья — в крупнейших городах области: Мурино, Гатчине, Всеволожске. Если вас интересует продажа элитной загородной недвижимости в Ленинградской области, стоит обратить внимание на объекты в Курортном, Гатчинском и Всеволожском районах. Для тихой спокойной жизни прекрасно подходят Зеленогорск и Приозерск, а Кудрово понравится тем, кто планирует работать в Санкт-Петербурге: фактически это пригород.

Купить недорого загородный двухэтажный дом у озера в Ленинградской области или любой другой объект вам поможет портал REALTING, располагающий большой подборкой недвижимости.

Realting.com
Перейти