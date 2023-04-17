Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Троицкий административный округ
  5. поселение Краснопахорское

Купить недвижимость в поселение Краснопахорское, Россия

18 объектов найдено
Дом 8 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 8 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
8 Количество комнат 359 м² Количество этажей 3
€ 552,128
Код объекта в БД Агентства: 368-933, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Цветочный к/п. …
Дом 5 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
5 Количество комнат 263 м² Количество этажей 2
€ 440,598
Код объекта в БД Агентства: 368-334, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Цветочный к/п. …
Дом 4 комнатыв Былово, Россия
Дом 4 комнаты
Былово, Россия
4 Количество комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 242,936
Код объекта в БД Агентства: 195-322, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Былово. …
Дом 4 комнатыв Софьино, Россия
Дом 4 комнаты
Софьино, Россия
4 Количество комнат 117 м² Количество этажей 1
€ 143,553
Код объекта в БД Агентства: 131-866, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
Дом 8 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 8 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
8 Количество комнат 423 м² Количество этажей 3
€ 1,645,341
Код объекта в БД Агентства: 184-725, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
Дом 6 комнатв Софьино, Россия
Дом 6 комнат
Софьино, Россия
6 Количество комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 292,628
Код объекта в БД Агентства: 131-960, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
Дом 7 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 7 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
7 Количество комнат 328 м² Количество этажей 2
€ 770,771
Код объекта в БД Агентства: 534-807, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Фортопс КП (Былово). …
Дом 6 комнатв Софьино, Россия
Дом 6 комнат
Софьино, Россия
6 Количество комнат 224 м² Количество этажей 2
€ 227,477
Код объекта в БД Агентства: 131-958, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
Дом 5 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
5 Количество комнат 435 м² Количество этажей 2
€ 1,485,224
Код объекта в БД Агентства: 184-703, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
Дом 7 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 7 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
7 Количество комнат 344 м² Количество этажей 3
€ 215,219
Код объекта в БД Агентства: 504-718, Калужское шоссе, 27 км от МКАД, Бавария Клаб КП (Романц…
Дом 6 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
6 Количество комнат 430 м² Количество этажей 2
€ 883,405
Код объекта в БД Агентства: 312-418, Калужское шоссе, 22 км от МКАД, Микрорайон К (Троицк). …
Дом 8 комнатв Софьино, Россия
Дом 8 комнат
Софьино, Россия
8 Количество комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 585,256
Код объекта в БД Агентства: 330-233, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Гайд Парк к/п (Софьино)…
Дом 14 комнатв Raevo, Россия
Дом 14 комнат
Raevo, Россия
14 Количество комнат 1 500 м² Количество этажей 4
€ 750,894
Код объекта в БД Агентства: 123-808, Калужское шоссе, 22 км от МКАД, Стародачное к/п (Минзаг…
Дом 5 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
5 Количество комнат 307 м² Количество этажей 2
€ 1,269,894
Код объекта в БД Агентства: 184-701, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
Дом 11 комнатв Krasnoe, Россия
Дом 11 комнат
Krasnoe, Россия
11 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 2,208,511
Код объекта в БД Агентства: 170-803, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Левитан КП (Шаганино). …
Дом 9 комнатв Былово, Россия
Дом 9 комнат
Былово, Россия
9 Количество комнат 712 м² Количество этажей 3
€ 763,593
Код объекта в БД Агентства: 195-818, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Былово. …
Дом 7 комнатв Софьино, Россия
Дом 7 комнат
Софьино, Россия
7 Количество комнат 435 м² Количество этажей 4
€ 265,021
Код объекта в БД Агентства: 131-838, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
Дом 8 комнатв Софьино, Россия
Дом 8 комнат
Софьино, Россия
8 Количество комнат 460 м² Количество этажей 4
€ 607,341
Код объекта в БД Агентства: 131-839, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…

Параметры недвижимости в поселение Краснопахорское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти