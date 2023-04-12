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Купить недвижимость в Центральный федеральный округ, Россия

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11 710 объектов найдено
Дом 5 спаленв Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 спален
Центральный федеральный округ, Россия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 600 м² Количество этажей 1
€ 2,000,000
New builded house 650 sq.m on a  land area of 20  hundred . Number of bedrooms: 5 …
Квартира 2 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 12/17 Этаж
€ 162,298
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 47,6 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 12/17 Этаж
€ 155,324
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 43,9 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 1 комнатав Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 5/16 Этаж
€ 115,759
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 39 м² 25/25 Этаж
€ 145,282
Номер лота: 4149981, Татьяна Дмитриевна. Свободная продажа. Продам однокомнатную квартиру . …
Дом 4 комнатыв Серпухов, Россия
Дом 4 комнаты
Серпухов, Россия
4 Количество комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 10,617
Дом жилой. Капитальной постройки с ремонтом, полностью пригодный для жилья. Газ.Вода.Канализ…
Квартира 1 комнатав поселение Воскресенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат 23 м² 6/15 Этаж
€ 79,905
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Квартира 1 комнатав поселение Воскресенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат 18 м² 2/17 Этаж
€ 56,871
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Дом 20 комнатв Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 027 м² Количество этажей 3
€ 391,143
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 6 комнатв Пушкино, Россия
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат 224 м² Количество этажей 3
€ 301,739
Код объекта в БД Агентства: 535-825, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 10 комнатв поселение Филимонковское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат 880 м² Количество этажей 4
€ 2,381,748
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом 20 комнатв Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 090 м² Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 4 комнатыв Поливаново, Россия
Дом 4 комнаты
Поливаново, Россия
4 Количество комнат 212 м² Количество этажей 1
€ 251,449
Код объекта в БД Агентства: 138-904, Калужское шоссе, 19 км от МКАД, Поливаново. …
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 59 м² 9/32 Этаж
€ 182,161
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Домашний». Проч…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 63 м² 9/12 Этаж
€ 153,105
Продается 3-комнатная квартира на 9 этаже 12-этажного дома. Квартира находится в пешей досту…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 50 м² 29/30 Этаж
€ 184,396
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Баланс». Прочти…
Квартира 1 комнатав поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м² 10/16 Этаж
€ 101,689
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 1 комнатав поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м² 7/18 Этаж
€ 97,799
Продаётся квартира-студия, площадью 21,2 кв. м на 7-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 58 м² 2/4 Этаж
€ 307,327
Номер лота: 4144015, Предлагается двухкомнатная квартира в историческом центре города. В тих…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 62 м² 11/16 Этаж
€ 370,692
Апартаменты в клубном доме Story с панорамным видом на Храм Христа Спасителя и Сити Клубный…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 83 м² 6/11 Этаж
€ 301,739
Продается квартира в сталинском доме. Рядом детские сады, школы, тц. Оперативный показ. Услу…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 62 м² 7/8 Этаж
€ 257,037
Продам 2-х комнатную квартиру в кирпичном сталинском доме. 1 минута пешком от метро Профсоюз…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 46 м² 3/12 Этаж
€ 177,132
СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА НА ПРЯМУЮ от СОБСТВЕННИКА!!! РАССМАТРИВАЕТСЯ ОБМЕН НА МЕНЬШУЮ КВАДРАТУРУ…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² 16/39 Этаж
€ 293,916
Жилой комплекс - проект бизнес-класса, в котором есть все для комфортной жизни, Общественные…
Квартира 2 комнатыв Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 40 м² 4/5 Этаж
€ 80,464
В продаже двухкомнатная квартира. Квартира нуждается в частичном косметическом ремонте. Окна…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 6/23 Этаж
€ 250,332
Продается 3-х комнатная квартира (евро трешка) 77 м2 на 6 этаже 23 -х этажного дома, в доме …
Дом 4 ванныхв городской округ Истра, Россия
Дом 4 ванных
городской округ Истра, Россия
4 ванных комнат 591 м² Количество этажей 3
€ 301,627
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПО ЗАПРОСУ Вашему вниманию представляется дом в коттеджном поселк…
Квартира 2 комнатыв Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат 48 м² 19/25 Этаж
€ 122,819
Продается прекрасная квартира с ремонтом! Квартира с качественным ремонтом, Вам остается все…
Дом 5 комнатв Красные Горки, Россия
Дом 5 комнат
Красные Горки, Россия
5 Количество комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 290,563
Код объекта в БД Агентства: 236-211, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
Домв Завидово, Россия
Дом
Завидово, Россия
40 м² Количество этажей 1
€ 15,646
Продается частный дом с земельным участком в с.Завидово, первая линия.Дом находится в 10 м о…

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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