Купить недвижимость в Центральный федеральный округ, Россия

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11 710 объектов найдено
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Дом 5 спален
Центральный федеральный округ, Россия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
600 м²
Количество этажей 1
€ 2,000,000
New builded house 650 sq.m on a land area of 20 hundred . Number of bedrooms: 5 …
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
12/17 Этаж
€ 162,298
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 47,6 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
12/17 Этаж
€ 155,324
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 43,9 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
5/16 Этаж
€ 115,759
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
39 м²
25/25 Этаж
€ 145,282
Номер лота: 4149981, Татьяна Дмитриевна. Свободная продажа. Продам однокомнатную квартиру . …
Дом 4 комнаты
Серпухов, Россия
4 Количество комнат
50 м²
Количество этажей 1
€ 10,617
Дом жилой. Капитальной постройки с ремонтом, полностью пригодный для жилья. Газ.Вода.Канализ…
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат
23 м²
6/15 Этаж
€ 79,905
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат
18 м²
2/17 Этаж
€ 56,871
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат
1 027 м²
Количество этажей 3
€ 391,143
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат
224 м²
Количество этажей 3
€ 301,739
Код объекта в БД Агентства: 535-825, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат
880 м²
Количество этажей 4
€ 2,381,748
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат
1 090 м²
Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 4 комнаты
Поливаново, Россия
4 Количество комнат
212 м²
Количество этажей 1
€ 251,449
Код объекта в БД Агентства: 138-904, Калужское шоссе, 19 км от МКАД, Поливаново. …
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
59 м²
9/32 Этаж
€ 182,161
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Домашний». Проч…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
63 м²
9/12 Этаж
€ 153,105
Продается 3-комнатная квартира на 9 этаже 12-этажного дома. Квартира находится в пешей досту…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
50 м²
29/30 Этаж
€ 184,396
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Баланс». Прочти…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
10/16 Этаж
€ 101,689
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
7/18 Этаж
€ 97,799
Продаётся квартира-студия, площадью 21,2 кв. м на 7-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
58 м²
2/4 Этаж
€ 307,327
Номер лота: 4144015, Предлагается двухкомнатная квартира в историческом центре города. В тих…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
62 м²
11/16 Этаж
€ 370,692
Апартаменты в клубном доме Story с панорамным видом на Храм Христа Спасителя и Сити Клубный…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
83 м²
6/11 Этаж
€ 301,739
Продается квартира в сталинском доме. Рядом детские сады, школы, тц. Оперативный показ. Услу…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
62 м²
7/8 Этаж
€ 257,037
Продам 2-х комнатную квартиру в кирпичном сталинском доме. 1 минута пешком от метро Профсоюз…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
46 м²
3/12 Этаж
€ 177,132
СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА НА ПРЯМУЮ от СОБСТВЕННИКА!!! РАССМАТРИВАЕТСЯ ОБМЕН НА МЕНЬШУЮ КВАДРАТУРУ…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
16/39 Этаж
€ 293,916
Жилой комплекс - проект бизнес-класса, в котором есть все для комфортной жизни, Общественные…
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат
40 м²
4/5 Этаж
€ 80,464
В продаже двухкомнатная квартира. Квартира нуждается в частичном косметическом ремонте. Окна…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
6/23 Этаж
€ 250,332
Продается 3-х комнатная квартира (евро трешка) 77 м2 на 6 этаже 23 -х этажного дома, в доме …
Дом 4 ванных
городской округ Истра, Россия
4 ванных комнат
591 м²
Количество этажей 3
€ 301,627
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПО ЗАПРОСУ Вашему вниманию представляется дом в коттеджном поселк…
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
48 м²
19/25 Этаж
€ 122,819
Продается прекрасная квартира с ремонтом! Квартира с качественным ремонтом, Вам остается все…
Дом 5 комнат
Красные Горки, Россия
5 Количество комнат
204 м²
Количество этажей 2
€ 290,563
Код объекта в БД Агентства: 236-211, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
Дом
Завидово, Россия
40 м²
Количество этажей 1
€ 15,646
Продается частный дом с земельным участком в с.Завидово, первая линия.Дом находится в 10 м о…
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