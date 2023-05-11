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Жильё в Мытищи, Россия

30 объектов найдено
Дом 6 комнат в Мытищи, Россия
Дом 6 комнат
Мытищи, Россия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
€ 508,034
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 17
€ 93,548
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 17
€ 80,910
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 17
€ 139,628
Квартира 4 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 4 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Количество этажей 17
€ 156,881
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 17
€ 95,611
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 17
€ 118,269
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 17
€ 118,269
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 17
€ 132,863
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 17
€ 104,836
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 17
€ 104,836
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 17
€ 73,661
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 17
€ 165,599
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 17
€ 165,599
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 17
€ 83,471
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 17
€ 104,689
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 17
€ 76,119
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 17
€ 103,732
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 17
€ 142,040
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 18
€ 103,456
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 18
€ 134,357
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 18
€ 139,628
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 18
€ 83,471
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 18
€ 165,599
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 18
€ 165,599
Квартира 3 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 3 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 18
€ 147,702
Квартира 2 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 2 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 17
€ 131,774
Квартира 3 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 3 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 17
€ 144,484
Дом 4 спальни в Мытищи, Россия
Дом 4 спальни
Мытищи, Россия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
€ 755,000
Квартира 1 комната в Мытищи, Россия
Квартира 1 комната
Мытищи, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 16
€ 64,612

Параметры недвижимости в Мытищи, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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