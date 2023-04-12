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Купить недвижимость с видом на горы в России

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат 77 м² 5/7 Этаж
€ 118,460
2-х комнатная видовая квартира с широкими панорамными окнами. Вид на горы. Кухня 14,1 кв м …
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 29 м² 16/16 Этаж
€ 88,287
На срочной продаже квартира в ЖК Босфор. Класс застройки - комфорт. Дома расположены в посел…
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 46 м² 3/5 Этаж
€ 65,936
Апартаменты в центральном Сочи - район Макаренко. В шаговой доступности вся инфраструктура р…
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 29 м² 17/17 Этаж
€ 94,992
На срочной продаже квартира в ЖК Босфор. Класс застройки - комфорт. Дома расположены в посел…
Домв Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
92 м²
€ 148,634
Продаю небольшой, но очень уютный дом в центральной части города. Отличное месторасположение…
Домв Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
360 м²
€ 4,246,696
Домовладение расположено в коттеджном поселке. Территория благоустроена и огорожена. Дом нов…
Коттеджв Красная Поляна, Россия
Коттедж
Красная Поляна, Россия
200 м²
€ 938,743
Предлагаем Вашему вниманию дом в Коттеджном поселке "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" Планировка до…
Коттеджв Красная Поляна, Россия
Коттедж
Красная Поляна, Россия
200 м²
€ 938,743
Новый двухэтажный дом в коттеджном поселке «Красная поляна» ⠀ Выгодное предложение: новый …

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