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Жильё в округ Коломна, Россия

квартиры
37
37 объектов найдено
Квартира с лифтом, с двором в округ Коломна, Россия
Квартира с лифтом, с двором
округ Коломна, Россия
Площадь 235 м²
Арт. 3360582 Титульная квартира с изысканным ремонтом! Здравствуйте, наш уважаемый пок…
€824,780
Квартира с лифтом, с двором, с сауной в округ Коломна, Россия
Квартира с лифтом, с двором, с сауной
округ Коломна, Россия
Площадь 483 м²
Арт. 3360586 Двух этажная квартира с шедевральном ремонтом! Здравствуйте, наш уважаемый …
€1,65 млн
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 83 м²
Арт. 44326392 Предлагается в продажу светлая, солнечная, тихая, 2-х к. квартира, расположен…
€203,672
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 101 м²
Арт. 52388805 Продаётся уютная, дизайнерская квартира в старинной части Васильевского остро…
€250,345
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 36 м²
Арт. 51092940 Мечта инвестора, хипстера и всех, влюбленных в Петербург! В продаже редкий …
€145,549
Квартира 6 комнат в округ Коломна, Россия
Квартира 6 комнат
округ Коломна, Россия
Комнаты 6
Площадь 170 м²
Этаж 2/5
На Васильевском Острове в историческом центре города продаётся 5 комнатная квартира общей…
€251,382
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 98 м²
Арт. 47939164 Сталинский неоклассицизм - золотая середина между зданиями дореволюционн…
€485,116
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 169 м²
Арт. 46893516 Здание прядильной фабрики А.И.Ниссена построено в конце XIX по проекту а…
€242,097
Квартира 3 комнаты в округ Коломна, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Коломна, Россия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/6
Продается трехкомнатная квартира в исторической части города, в пешей доступности от метр…
€285,222
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 97 м²
Арт. 45584690 Готовый бизнес! Квартира общей площадью 97 кв.м., состоящая из трех студий. В…
€315,357
Комната 9 комнат в округ Коломна, Россия
Комната 9 комнат
округ Коломна, Россия
Комнаты 9
Площадь 222 м²
Этаж 4/5
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА! Продаются 2 комнаты 26,1+10,1 м.кв. в 9-ти комнатной квартире, дом кирпичны…
€37,707
Комната 4 комнаты в округ Коломна, Россия
Комната 4 комнаты
округ Коломна, Россия
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Этаж 3/5
Продаётся 2 комнаты в 4-комн. квартире, 35 м² Продаётся 2е комнаты площадью 35 метров в 4…
€40,608
Комната 3 комнаты в округ Коломна, Россия
Комната 3 комнаты
округ Коломна, Россия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 3/5
Продаётся комната площадью 12.7 метров в 3х комнатной квартире общей площадью 94.4м²,Рядом …
€17,403
Комната 7 комнат в округ Коломна, Россия
Комната 7 комнат
округ Коломна, Россия
Комнаты 7
Площадь 221 м²
Этаж 3/7
Это одно из лучших и интересных предложений уютной комнаты в живописной Коломне с шикарным…
€26,105
Квартира 1 комната в округ Коломна, Россия
Квартира 1 комната
округ Коломна, Россия
Комнаты 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
Это одно из лучших и интересных предложений просторной однокомнатной квартиры в живописной…
€86,920
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 54 м²
Арт. 44099762 Уважаемые покупатели! В продаже квартира с благоустроенным широким двором…
€111,588
Квартира 2 комнаты с мебелью в округ Коломна, Россия
Квартира 2 комнаты с мебелью
округ Коломна, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/3
Это одно из лучших и интересных предложений просторной квартиры в старом фонде в данной лок…
€115,056
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 330 м²
Арт. 41616362 Престижная, тихая часть Васильевского острова: 5 мин. пешком до Университетск…
€679,231
Квартира 6 комнат с мебелью в округ Коломна, Россия
Квартира 6 комнат с мебелью
округ Коломна, Россия
Комнаты 6
Площадь 170 м²
Этаж 2/5
В историческом центре города на Васильевском Острове продаем 5 комнатную квартиру общ.пл.…
€246,548
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 168 м²
Арт. 38320122 Лучшая часть Адмиралтейского района, рядом с Мариинским театром и Юсуповским…
€443,441
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 146 м²
Арт. 38572104 Уважаемый покупатель. Предлагаем к покупки видовую квартиру на воду. Посл…
€261,989
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 97 м²
Арт. 36328252 Полный капитальный ремонт квартиры, с сохранением лепнины! Потолки 3,6 метра!…
€212,502
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 47 м²
Арт. 36506588 Квартира в центре Васильевского острова задекорирована и меблирована по дизай…
€198,918
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 106 м²
Арт. 33497038 Дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту! Респектабельный интерьер от п…
€1,16 млн
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 110 м²
Арт. 35191504 В округе Коломна появилось интересное предложение – квартира с 4-мя спаль…
€193,969
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 133 м²
Арт. 34866058 ЛОКАЦИЯ Шикарная 3-х комнатная квартира с камином в элитном клубном дом…
€406,568
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 113 м²
Арт. 34898508 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Вашему вниманию четырехкомнатная кварти…
€171,942
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 142 м²
Арт. 33014301 Атмосферная и необычайно душевная квартира с ремонтом на тихой линии Васильев…
€562,791
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 80 м²
Арт. 26460850 ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО КОНЦА АВГУСТА. Продажа по переуступке прав ДДУ. Любые ус…
€256,968
Квартира в округ Коломна, Россия
Квартира
округ Коломна, Россия
Площадь 74 м²
Арт. 23856247 Предлагаем вашему вниманию квартиру формата 3Е в ЖК "Созидатели" клубный пр…
€179,511

Параметры недвижимости в округ Коломна, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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