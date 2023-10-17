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Жильё в Нижегородская область, Россия

Нижний Новгород
217
Городец
19
Kumohinskiy selsovet
9
Shapkinskiy selsovet
4
Brilyakovskiy selsovet
3
Dudenevskiy selsovet
3
Fedurinskiy selsovet
3
Kamenskiy selsovet
3
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427 объектов найдено
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 63 м²
Этаж 1/18
Продается евродвушка  63,9/28,6/14,7  в ЖК Новая Кузнечиха  1/18, в доме 2022 года постройки…
€84,627
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 17 м²
Этаж 1/3
Продается  cтудия 17,8 кв.м .  с капитальным ремонтом по адресу Aдмиpaла Нахимовa 28        …
€21,594
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 16 м²
Этаж 14/20
Продается уютная квартира-студия, абсолютно готовая для проживания с отличным современным ре…
€38,812
Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 264 м²
Количество этажей 3
Продам 3х.эт кирпичный дом в шаговой доступности до р. Волги. Дом 264.7м, 6 комнат, кухня 23…
€122,563
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Пpодаю квaртиру на ул Мончегорcкая. Kомнaты изолиpoвaнные ( 16,7 кв м + 9 кв м +10,8 кв м ) …
€60,795
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Продаю уютную квартиру на Автозаводе. Комнаты изолированные, ремонт не завершен.Под окном зе…
€31,127
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 63 м²
Этаж 2/9
Продам 3к.кв улучшенной планировки в спальном районе Сормово. 2/9, 63/45/9. Комнаты изолиров…
€74,900
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 88 м²
Этаж 9/25
Продам 3к.кв квартиру улучшенной планировки в новом доме 2023г. 9/25, 88.5/52.2/13.3. Комнат…
€165,363
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Продается просторная, уютная 1 комнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома на ул. Мон…
€37,450
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
В продаже уютная однокомнатная квартира в тихом квартале Ленинского района, расположенном по…
€38,423
Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Ищите просторный   дом для своей семьи рядом с лесом и рекой, не требующий   значительных   …
€65,172
Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Горохово в 1км от Городца. Часть дома бревенчатая, часть кирпичная, на ленто…
€36,477
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 31 м²
Этаж 4/5
В продажe уютнaя однокомнатная кваpтирa в тихoм квартале Лeнинcкoгo paйoнa, распoложeннoм по…
€41,827
Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
Продам 2к.кв. улучшенной планировки, отличного качества в центре Городца, в спальном районе …
€42,313
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 32 м²
Этаж 1/9
Продается просторная однокомнатная квартира. Квартира светлая и теплая, в отличном состоянии…
€38,812
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 75 м²
Этаж 7/10
Продаю квартиру в отличном состоянии. Сделана перепланировка. Кухня-гостинная, спальня с бол…
€145,908
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Квартира подходит под все виды расчетов, один собственник. Балкона нет
€42,800
Квартира в Дзержинск, Россия
Квартира
Дзержинск, Россия
Площадь 36 м²
Этаж 3/4
Продается квартира в центре г. Дзержинск. Квартира очень теплая, комнаты изолированные. Высо…
€27,236
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю дом в Ленинском районе, СНТ ЗЕФС 1. Дом в отличном состоянии, сделан качественный рем…
€106,999
Дом в Smolkovskiy selsovet, Россия
Дом
Smolkovskiy selsovet, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продаётся одноэтажный дом 80 кв.м. Материал стен - бревно. 3 комнаты. К дому пристроен бреве…
€17,023
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 67 м²
Этаж 9/10
Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в тихом месте Советского р-на города. Квартира у…
€85,113
Дом в Brilyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Brilyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Ожгихино, Бриляковского с/с, 30м, 2 комнаты, кухня, летняя комната, чулан, 2…
€7,295
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 13 м²
Этаж 1/3
Продаётся комната 13,4 кв. м. (доля, соответствует комнате 5) в коммунальной 5-к квартире в …
€9,241
Дом в Serkovo, Россия
Дом
Serkovo, Россия
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом в д. Завражное, в шаговой доступности до центра Серково.  Дом 198м, 5 ком…
€36,477
Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом отличного качества на берегу р. Узолы.   Дом 2018года постройки, 166.2м2, 4…
€145,908
Вилла в Богородский район, Россия
Вилла
Богородский район, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Загородный дом- коттедж для круглогодичного проживания.  1 этаж - кухня- гостинная жилая к…
€116,727
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
Предлагается к продаже квартира в кирпичном доме 1968 года постройки (брежневка). Прекрасная…
€63,227
Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 33 м²
Этаж 4/9
Хорошая планировка, кухня квадратная 10 кв.м, балкон застеклен из комнаты. В квартире частич…
€48,636
Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный добротный дом площадью 173 кв.м. на земельном участке 10 соток.   Дом 20…
€243,181
Дом в Пильна, Россия
Дом
Пильна, Россия
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже дом в посёлке городского типа в Нижегородской области России, - Пильн…
€29,084

Типы недвижимости в Нижегородская область

квартиры
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Параметры недвижимости в Нижегородская область, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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