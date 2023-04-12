Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Купить недвижимость в Московская область, Россия
Мытищи
30
Балашиха
14
Красногорск
10
Химки
8
Долгопрудный
6
Пушкино
4
Развилка
4
Апрелевка
3
Андреевка
2
Видное
2
Истра
2
Малаховка
2
Некрасовский
2
Дзержинский
1
Домодедово
1
Звенигород
1
Котельники
1
Лобня
1
Подольск
1
Серпухов
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
1 773 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 5 спален
Центральный федеральный округ, Россия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
600 м²
Количество этажей 1
€ 2,000,000
New builded house 650 sq.m on a land area of 20 hundred . Number of bedrooms: 5 …
Дом 4 комнаты
Серпухов, Россия
4 Количество комнат
50 м²
Количество этажей 1
€ 10,617
Дом жилой. Капитальной постройки с ремонтом, полностью пригодный для жилья. Газ.Вода.Канализ…
Дом 4 комнаты
Поливаново, Россия
4 Количество комнат
212 м²
Количество этажей 1
€ 251,449
Код объекта в БД Агентства: 138-904, Калужское шоссе, 19 км от МКАД, Поливаново. …
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат
40 м²
4/5 Этаж
€ 80,464
В продаже двухкомнатная квартира. Квартира нуждается в частичном косметическом ремонте. Окна…
Дом 4 ванных
городской округ Истра, Россия
4 ванных комнат
591 м²
Количество этажей 3
€ 301,627
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПО ЗАПРОСУ Вашему вниманию представляется дом в коттеджном поселк…
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
48 м²
19/25 Этаж
€ 122,819
Продается прекрасная квартира с ремонтом! Квартира с качественным ремонтом, Вам остается все…
Квартира 2 комнаты
Оболдино, Россия
2 Количество комнат
58 м²
9/17 Этаж
€ 122,931
Продам двухкомнатную квартиру, Распашонка, в новом доме категории А+ наивысший. Подъезд на …
Квартира 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
6/12 Этаж
€ 159,475
Продается уютная 3-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
38 м²
11/19 Этаж
€ 106,167
Расположение: Некрасовка 6-10 мин Лухмановская 21-30 мин Ул. Дмитриевского от 30 мин Прода…
Квартира 2 комнаты
Калиновка, Россия
2 Количество комнат
62 м²
8/9 Этаж
€ 119,578
Лучшее предложение района ! Продается уютная 2 комнатная квартира (Евротрешка) с КЛАДОВКОЙ (…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
37 м²
5/25 Этаж
€ 80,352
Однокомнатная квартира в сданном доме, развитая инфраструктура! Документы готовы к продаже. …
Квартира 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
6/12 Этаж
€ 159,475
Продается уютная 4-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Дуплекс
Кубинка, Россия
90 м²
Количество этажей 2
€ 69,288
Продается (половина)дома общей площадью 92 кВ. м. Площадь участка 14 сот. Удачное месторапол…
Квартира 2 комнаты
Андреевка, Россия
2 Количество комнат
71 м²
8/17 Этаж
€ 89,404
ПРОСТОРНАЯ двухкомнатная КВАРТИРА НА 8 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТА…
Квартира 1 комната
Светлые Горы, Россия
1 Количество комнат
37 м²
1/4 Этаж
€ 69,288
Продается светлая, уютная 1к. квартира, площадью 38,8м2 (с учетом лоджии) на 1 этаже 4 этажн…
Дом 1 комната
Центральный федеральный округ, Россия
1 Количество комнат
29 м²
Количество этажей 10
€ 90,800
Потолки 3,2 метра! На продажу предлагается квартира в одном из самых масштабных и уникал…
Дом 6 комнат
Звенигород, Россия
6 Количество комнат
359 м²
Количество этажей 3
€ 256,291
Уникальный дом и локация! Построен из качественных материалов, стены кирпич и пенобетонные б…
Дом 3 комнаты
Балашиха, Россия
3 Количество комнат
123 м²
Количество этажей 23
€ 259,220
Продаётся привлекательная квартира - пентхаус, расположенная на 22-23 этаже монолитно-кирп…
Дом 5 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
5 Количество комнат
490 м²
Количество этажей 2
€ 1,244,843
На продажу предлагается загородная резиденция в экологически чистой зоне Ленинского района…
Дом 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат
118 м²
Количество этажей 24
€ 363,201
Топовая квартира в ЖК "Изумрудные Холмы"! Над планировкой работали дизайнеры: просторный …
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
77 м²
Количество этажей 25
€ 229,930
Продаётся уютная квартира с прекрасной планировкой - идеальной для жизни! Просторная кухня…
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
8 Количество комнат
868 м²
Количество этажей 3
€ 1,832,114
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
9 Количество комнат
610 м²
Количество этажей 2
€ 1,244,843
Продается дом 640 м2 в КП Шато Соверен на участке 23 сотки, рядом с лесом, 17 км от МКАД по …
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
9 Количество комнат
1 300 м²
Количество этажей 3
€ 1,903,877
КП НИИ Радио. Дом 1300 м2 на участке 35 соток. 1 этаж: прихожая, холл, гостиная, кухня, стол…
Дом
Senino, Россия
64 м²
Количество этажей 2
€ 37,997
Продается (половина)в доме и два участка по 12 соток. Дом разделен на две половины. На участ…
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
82 м²
Количество этажей 34
€ 292,904
Лучший жилой комплекс в Митино! Рядом прекрасный ландшафтный парк, лес, школа, детский сад и…
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат
56 м²
2/17 Этаж
€ 115,108
Номер лота: 4097352, Елена : Свободная продажа. Солнечная система. Красивый ЖК со свой инфра…
Дом 6 комнат
Горки Ленинские, Россия
6 Количество комнат
362 м²
Количество этажей 3
€ 541,873
Продается кирпичный дом 362м2. Выполнен качественный ремонт. На участке 12 соток: баня 120м2…
Дом 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат
31 м²
Количество этажей 12
€ 78,352
Продается однокомнатная квартира ,в новом доме, на первом этаже, с ремонтом от застройщика. …
Дом 6 комнат
Апрелевка, Россия
6 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 300,621
Код объекта в БД Агентства: 217-936, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Московская область, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты