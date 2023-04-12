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Купить недвижимость в Московская область, Россия

Мытищи
30
Балашиха
14
Красногорск
10
Химки
8
Долгопрудный
6
Пушкино
4
Развилка
4
Апрелевка
3
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1 773 объекта найдено
Дом 5 спаленв Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 спален
Центральный федеральный округ, Россия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 600 м² Количество этажей 1
€ 2,000,000
New builded house 650 sq.m on a  land area of 20  hundred . Number of bedrooms: 5 …
Дом 4 комнатыв Серпухов, Россия
Дом 4 комнаты
Серпухов, Россия
4 Количество комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 10,617
Дом жилой. Капитальной постройки с ремонтом, полностью пригодный для жилья. Газ.Вода.Канализ…
Дом 4 комнатыв Поливаново, Россия
Дом 4 комнаты
Поливаново, Россия
4 Количество комнат 212 м² Количество этажей 1
€ 251,449
Код объекта в БД Агентства: 138-904, Калужское шоссе, 19 км от МКАД, Поливаново. …
Квартира 2 комнатыв Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 40 м² 4/5 Этаж
€ 80,464
В продаже двухкомнатная квартира. Квартира нуждается в частичном косметическом ремонте. Окна…
Дом 4 ванныхв городской округ Истра, Россия
Дом 4 ванных
городской округ Истра, Россия
4 ванных комнат 591 м² Количество этажей 3
€ 301,627
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПО ЗАПРОСУ Вашему вниманию представляется дом в коттеджном поселк…
Квартира 2 комнатыв Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат 48 м² 19/25 Этаж
€ 122,819
Продается прекрасная квартира с ремонтом! Квартира с качественным ремонтом, Вам остается все…
Квартира 2 комнатыв Оболдино, Россия
Квартира 2 комнаты
Оболдино, Россия
2 Количество комнат 58 м² 9/17 Этаж
€ 122,931
Продам двухкомнатную квартиру, Распашонка, в новом доме категории А+ наивысший. Подъезд на …
Квартира 3 комнатыв Красногорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 6/12 Этаж
€ 159,475
Продается уютная 3-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 38 м² 11/19 Этаж
€ 106,167
Расположение: Некрасовка 6-10 мин Лухмановская 21-30 мин Ул. Дмитриевского от 30 мин Прода…
Квартира 2 комнатыв Калиновка, Россия
Квартира 2 комнаты
Калиновка, Россия
2 Количество комнат 62 м² 8/9 Этаж
€ 119,578
Лучшее предложение района ! Продается уютная 2 комнатная квартира (Евротрешка) с КЛАДОВКОЙ (…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 37 м² 5/25 Этаж
€ 80,352
Однокомнатная квартира в сданном доме, развитая инфраструктура! Документы готовы к продаже. …
Квартира 4 комнатыв Красногорск, Россия
Квартира 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 6/12 Этаж
€ 159,475
Продается уютная 4-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Дуплексв Кубинка, Россия
Дуплекс
Кубинка, Россия
90 м² Количество этажей 2
€ 69,288
Продается (половина)дома общей площадью 92 кВ. м. Площадь участка 14 сот. Удачное месторапол…
Квартира 2 комнатыв Андреевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Андреевка, Россия
2 Количество комнат 71 м² 8/17 Этаж
€ 89,404
ПРОСТОРНАЯ двухкомнатная КВАРТИРА НА 8 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТА…
Квартира 1 комнатав Светлые Горы, Россия
Квартира 1 комната
Светлые Горы, Россия
1 Количество комнат 37 м² 1/4 Этаж
€ 69,288
Продается светлая, уютная 1к. квартира, площадью 38,8м2 (с учетом лоджии) на 1 этаже 4 этажн…
Дом 1 комнатав Центральный федеральный округ, Россия
Дом 1 комната
Центральный федеральный округ, Россия
1 Количество комнат 29 м² Количество этажей 10
€ 90,800
Потолки 3,2 метра! На продажу предлагается квартира в одном из самых масштабных и уникал…
Дом 6 комнатв Звенигород, Россия
Дом 6 комнат
Звенигород, Россия
6 Количество комнат 359 м² Количество этажей 3
€ 256,291
Уникальный дом и локация! Построен из качественных материалов, стены кирпич и пенобетонные б…
Дом 3 комнатыв Балашиха, Россия
Дом 3 комнаты
Балашиха, Россия
3 Количество комнат 123 м² Количество этажей 23
€ 259,220
Продаётся привлекательная квартира - пентхаус, расположенная на 22-23 этаже монолитно-кирп…
Дом 5 комнатв Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
5 Количество комнат 490 м² Количество этажей 2
€ 1,244,843
На продажу предлагается загородная резиденция в экологически чистой зоне Ленинского района…
Дом 4 комнатыв Красногорск, Россия
Дом 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат 118 м² Количество этажей 24
€ 363,201
Топовая квартира в ЖК "Изумрудные Холмы"! Над планировкой работали дизайнеры: просторный …
Дом 3 комнатыв Красногорск, Россия
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат 77 м² Количество этажей 25
€ 229,930
Продаётся уютная квартира с прекрасной планировкой - идеальной для жизни! Просторная кухня…
Дом 8 комнатв Novoglagolevo, Россия
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
8 Количество комнат 868 м² Количество этажей 3
€ 1,832,114
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
Дом 9 комнатв Центральный федеральный округ, Россия
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
9 Количество комнат 610 м² Количество этажей 2
€ 1,244,843
Продается дом 640 м2 в КП Шато Соверен на участке 23 сотки, рядом с лесом, 17 км от МКАД по …
Дом 9 комнатв Центральный федеральный округ, Россия
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
9 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 1,903,877
КП НИИ Радио. Дом 1300 м2 на участке 35 соток. 1 этаж: прихожая, холл, гостиная, кухня, стол…
Домв Senino, Россия
Дом
Senino, Россия
64 м² Количество этажей 2
€ 37,997
Продается (половина)в доме и два участка по 12 соток. Дом разделен на две половины. На участ…
Дом 3 комнатыв Красногорск, Россия
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат 82 м² Количество этажей 34
€ 292,904
Лучший жилой комплекс в Митино! Рядом прекрасный ландшафтный парк, лес, школа, детский сад и…
Квартира 2 комнатыв Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 56 м² 2/17 Этаж
€ 115,108
Номер лота: 4097352, Елена : Свободная продажа. Солнечная система. Красивый ЖК со свой инфра…
Дом 6 комнатв Горки Ленинские, Россия
Дом 6 комнат
Горки Ленинские, Россия
6 Количество комнат 362 м² Количество этажей 3
€ 541,873
Продается кирпичный дом 362м2. Выполнен качественный ремонт. На участке 12 соток: баня 120м2…
Дом 1 комнатав Балашиха, Россия
Дом 1 комната
Балашиха, Россия
1 Количество комнат 31 м² Количество этажей 12
€ 78,352
Продается однокомнатная квартира ,в новом доме, на первом этаже, с ремонтом от застройщика. …
Дом 6 комнатв Апрелевка, Россия
Дом 6 комнат
Апрелевка, Россия
6 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 300,621
Код объекта в БД Агентства: 217-936, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…

Параметры недвижимости в Московская область, Россия

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