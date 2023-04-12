Купить недвижимость в Московская область, Россия

Дом 9 комнат Центральный федеральный округ, Россия 9 Количество комнат 610 м² Количество этажей 2

€ 1,244,843

Продается дом 640 м2 в КП Шато Соверен на участке 23 сотки, рядом с лесом, 17 км от МКАД по …