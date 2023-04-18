Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Ленинский район
  5. Развилка

Купить недвижимость в Развилка, Россия

4 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
2 Количество комнат 81 м² Количество этажей 12
€ 146,409
ЖК «UP-квартал Римский» это уникальный двухуровневый квартал, где на верхнем уровне — приват…
Квартира 2 комнатыв Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
2 Количество комнат 101 м² Количество этажей 11
€ 182,667
Продается двухуровневая элитная комнатная квартира в ЖК "UP-квартал Римский". Уникальная диз…
Квартира 2 комнатыв Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
2 Количество комнат 48 м² Количество этажей 11
€ 88,588
Продается уютная 2 комнатная квартира в ЖК "UP-квартал Римский". Уникальная дизайнерская пла…
Квартира 1 комнатав Развилка, Россия
Квартира 1 комната
Развилка, Россия
1 Количество комнат 34 м² Количество этажей 11
€ 81,717
Продается просторная однокомнатная квартира в ЖК "UP-квартал Римский". Уникальная дизайнерск…
Realting.com
Перейти