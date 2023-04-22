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Жильё в городской округ Долгопрудный, Россия

Долгопрудный
6
6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Долгопрудный, Россия
Квартира 1 комната
Долгопрудный, Россия
1 Количество комнат 47 м² Количество этажей 7
€ 66,198
Продается хорошая квартира в ЖК Загородный квартал. Бизнес-класс жилья. Московская область, …
Квартира 1 комната в Долгопрудный, Россия
Квартира 1 комната
Долгопрудный, Россия
1 Количество комнат 48 м² Количество этажей 7
€ 62,992
Продается хорошая квартира в ЖК Загородный квартал. Бизнес-класс жилья. Московская область, …
Квартира 1 комната в Долгопрудный, Россия
Квартира 1 комната
Долгопрудный, Россия
1 Количество комнат 51 м² Количество этажей 7
€ 64,191
Продается хорошая квартира в ЖК Загородный квартал. Бизнес-класс жилья. Московская область, …
Квартира 2 комнаты в Долгопрудный, Россия
Квартира 2 комнаты
Долгопрудный, Россия
2 Количество комнат 74 м² Количество этажей 7
€ 92,028
Продается хорошая квартира в ЖК Загородный квартал. Бизнес-класс жилья. Московская область, …
Квартира 2 комнаты в Долгопрудный, Россия
Квартира 2 комнаты
Долгопрудный, Россия
2 Количество комнат 74 м² Количество этажей 7
€ 94,258
Продается хорошая квартира в ЖК Загородный квартал. Бизнес-класс жилья. Московская область, …
Квартира 1 комната в Долгопрудный, Россия
Квартира 1 комната
Долгопрудный, Россия
1 Количество комнат 43 м² Количество этажей 23
€ 81,002
В комфортабельном ЖК «Центральный» (Долгопрудный) продается 1-комнатная квартира по адресу б…

Параметры недвижимости в городской округ Долгопрудный, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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