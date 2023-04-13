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Купить недвижимость в Санкт-Петербурге, Россия

Санкт-Петербург
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Пушкин
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округ Чёрная речка
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1 096 объектов найдено
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
209 м²
€ 1,095,143
Арт. 3360590 Все преимущества дореволюционного дома в старом фонде в одной квартире: Лока…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
235 м²
€ 942,177
Арт. 3360582 Титульная квартира с изысканным ремонтом ! Здравствуйте, наш уважаемый пок…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
248 м²
€ 756,513
Арт. 3354956 Представьте себе, что вы гуляете по опустевшему Петербургу. Есть только вы и т…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
171 м²
€ 831,333
Арт. 4670490 В продаже истинно Петербургская квартира со множеством комнат, видом на воду, …
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
655 м²
€ 1,661,558
Арт. 3352200 Вашему вниманию предлагается трехуровневый пентхаус с террасой 71,4м2 , общей …
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
136 м²
€ 597,451
Арт. 3358324 "Золотой треугольник СПб", здесь самое дорогое жилье в Центре города, и это не…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
53 м²
€ 153,675
Арт. 42308694 Квартира с дизайнерским ремонтом! Добрый день, уважаемый покупатель! Вашем…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
110 м²
€ 886,755
Арт. 3349142 Новый элитный дом с подземным паркингом в 1 минуте от Дворцовой площади и Эрми…
Квартира 1 комнатав Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат 43 м² 12/24 Этаж
€ 85,350
Арт. 46817273. Продается просторная однокомнатная квартира в престижном Приморском районе С…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
318 м²
€ 476,631
Арт. 3360056 Очень просторная, двухуровневая квартира для большой семьи. 318 квадратных мет…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
102 м²
€ 886,755
Арт. 3326612 Предлагается к продаже видовая двухкомнатная квартира в доме, являющемся часть…
Квартира 2 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат 46 м² 4/5 Этаж
€ 86,527
Продаётся 2-х комнатная изолированная квартира.Общая пл.46.3кв.м.(11+20)Кухня 5.6 кВ.м.с/у …
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
426 м²
€ 1,097,360
Арт. 3348736 Предлагается к продаже уникальная видовая квартира с террасой в исторический ц…
Квартира 2 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат 75 м² 4/6 Этаж
€ 149,758
Прямая продажа! Это одно из интересных предложений просторной двухкомнатной квартиры по це…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
36 м²
€ 121,929
Арт. 41608641 Квартира в центре Васильевского острова с современным ремонтом! Уважаемый п…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
92 м²
€ 417,329
Арт. 41996538 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В элитном клубном доме на Каменноостров…
Квартира 2 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат 45 м² 2/5 Этаж
€ 76,277
Санкт-Петербург, Фрунзенский р-н, метро Проспект Славы, Будапештская ул., 62 Предлагается к…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
54 м²
€ 154,074
Арт. 41846188 О сделке: -Объект введен в эксплуатацию, получены ключи. -Полная сумма в …
Квартирав Репино, Россия
Квартира
Репино, Россия
187 м²
€ 764,826
Арт. 41575682 Апартаменты в стиле Лофт с 4 с/у и панорамными окнами! Элитный ЖК на берегу Ф…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
314 м²
€ 720,489
Арт. 42109425 В середине 19 века, по проекту архитектора Спиндлера на Большом проспекте Вас…
Квартирав Стрельна, Россия
Квартира
Стрельна, Россия
81 м²
€ 138,556
Арт. 30329543 В продаже прекрасная квартира формата 3Е в одном из самых красивых и чисты…
Квартира 2 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат 51 м² 8/9 Этаж
€ 102,612
Зелёный двор ,рядом Набережная Смоленки, до метро пешком 10 минут спокойным шагом.Рядом нес…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
74 м²
€ 174,026
Арт. 41875168 Представляется к продаже 3-комнатная квартира с современным и качественным ре…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
27 м²
€ 60,964
Арт. 41356776 Продается квартира-студия с мансардным окном и открытой террасой. Подходит дл…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
70 м²
€ 166,267
Арт. 41876120 Представляется к продаже 2-х комнатная квартира, общей площадью 70,2 м2. &n…
Квартира 3 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Квартира 3 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
3 Количество комнат 59 м² 5/5 Этаж
€ 81,535
Быстрый выход на сделку ! Все документы готовы. Комнаты : 20 кв.м. 13,7 кв.м. 11,3 кв.м. …
Квартира 6 комнатв Санкт-Петербург, Россия
Квартира 6 комнат
Санкт-Петербург, Россия
6 Количество комнат 177 м² 4/5 Этаж
€ 332,795
Продается уникальная квартира в историческом центре Санкт-Петербурга. Элитный статусный…
Квартира 2 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат 66 м² 3/10 Этаж
€ 205,223
Продаётся двухкомнатная квартира площадью 66,1 кв.м. Отличный ремонт. Двухсторонняя. Комна…
Квартира 3 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Квартира 3 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
3 Количество комнат 60 м² 6/9 Этаж
€ 89,082
Продаю или обменяю (на 2хкомнатную или однокомнатную с Вашей доплатой мне)3х-комнатную квар…
Квартира 2 комнатыв Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат 51 м² 12/12 Этаж
€ 98,629
Продаётся 2-х комнтаная квартира в кирпичном доме в центре Московского района. Квартира оче…

Параметры недвижимости в Санкт-Петербурге, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Город трех революций

Санкт-Петербург – второй по значимости город России. Неудивительно что приобрести квартиру или дом в северной столице мечтают многие. На что нужно обращать внимание при покупке недвижимости в Санкт Петербурге, можно ли здесь купить квартиру без посредников, и какова стоимость жилья в городе на Неве, который стал свидетелем трех революций?

Вторичное жилье

Если говорить о вторичном жилье, то в северной Пальмире можно найти все, что угодно. Начиная от исторических «домов-колодцев» в самом центре города и заканчивая обычными панельками на окраинах. Отыскать в Петербурге квартиры недорого также возможно: обращайте внимание на многоэтажки советского периода, а также «сталинки» и «хрущевки».

Новостройки

В настоящее время бывший Ленинград продолжает расти. Сегодня город осваивает такие районы, как Мурино, Кудрово, Новое Девяткино. Здесь появляются высотные жилые комплексы с европейскими планировками, современными детскими площадками и вместительными парковками. Во время строительства приобрести тут жилье от собственника можно совсем недорого.

В целом, жилая недвижимость Санкт-Петербурга демонстрирует стабильный рост стоимости. В среднем, квадратный метр в городе Петра стоит около 1800 долларов. Именно поэтому покупка и последующая продажа квартиры могут принести вам дополнительный доход.

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