Купить недвижимость в Санкт-Петербурге, Россия

Город трех революций

Санкт-Петербург – второй по значимости город России. Неудивительно что приобрести квартиру или дом в северной столице мечтают многие. На что нужно обращать внимание при покупке недвижимости в Санкт Петербурге, можно ли здесь купить квартиру без посредников, и какова стоимость жилья в городе на Неве, который стал свидетелем трех революций?

Вторичное жилье

Если говорить о вторичном жилье, то в северной Пальмире можно найти все, что угодно. Начиная от исторических «домов-колодцев» в самом центре города и заканчивая обычными панельками на окраинах. Отыскать в Петербурге квартиры недорого также возможно: обращайте внимание на многоэтажки советского периода, а также «сталинки» и «хрущевки».

Новостройки

В настоящее время бывший Ленинград продолжает расти. Сегодня город осваивает такие районы, как Мурино, Кудрово, Новое Девяткино. Здесь появляются высотные жилые комплексы с европейскими планировками, современными детскими площадками и вместительными парковками. Во время строительства приобрести тут жилье от собственника можно совсем недорого.

В целом, жилая недвижимость Санкт-Петербурга демонстрирует стабильный рост стоимости. В среднем, квадратный метр в городе Петра стоит около 1800 долларов. Именно поэтому покупка и последующая продажа квартиры могут принести вам дополнительный доход.