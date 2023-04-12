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Купить недвижимость возле озера в России

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимостив Калининград, Россия
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости
Калининград, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/4 Этаж
€ 211,512
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН, ориентир ВЕРХНЕЕ ОЗЕРО. Продаётся 2 комнатная квартира в тихом центр…

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