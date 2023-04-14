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Недвижимость в Которе, Черногория

199 объектов найдено
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…
Дом 6 спаленв Котор, Черногория
Дом 6 спален
Котор, Черногория
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Apartmanska kuca u Donjoj Lastvi 300m od mora   Odlicna investicija,dobar potenci…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 199,500
На продажу прекрасный апартамент в самом сердце КОторского залива — Старом городе Кото…
Вилла 3 спальнив Котор, Черногория
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
206 м²
€ 1,350,000
На продажу предлагается роскошная вилла в не менее прекрасном городе Пераст, являющемся исто…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 252,000
Продается роскошная двухкомнатная квартира, полностью оборудованная с панорамным видом в Кот…
Квартира 2 комнатыв Котор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат 60 м²
€ 128,000
Качественный дом с лифтом, во дворе много удобств: детская площадка, городской парк, мастерс…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
337 м² Количество этажей 2
€ 850,000
D5-240. Дом с видом на море в Которе, СкальджариПродается шланг в Котор Скальджари, располож…
Пентхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат 78 м²
€ 350,000
Двухкомнатная квартира, расположенная в отличном месте в Старом городе Котор. В квартире пят…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
35 м²
€ 189,000
Продается квартира в самом сердце Старого города, Котор. Квартира имеет площадь 35 м2. Кварт…
Дом 6 спаленв Котор, Черногория
Дом 6 спален
Котор, Черногория
200 м²
€ 350,000
Продаётся дом в Ковачко Поле. Этот дом может похвастаться просторной жилой площадью 200 м2…
Дом 7 спаленв Котор, Черногория
Дом 7 спален
Котор, Черногория
280 м²
€ 570,000
NUM 4595 Продается дом в Которе, Скальджари. Площадь дома составляет 280 м2, а площадь у…
Дом 7 спаленв Котор, Черногория
Дом 7 спален
Котор, Черногория
280 м²
€ 570,000
Продаётся дом в Которе, Шкальяри. Площадь дома составляет 280 м2, а площадь участка,…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
44 м²
€ 125,000
Продается квартира в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 63 м2 и распо…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
21 м²
€ 60,435
Продажа квартир в Шкаляре, недалеко от города Котор. Квартиры от 21 до 107 м2, в доме 3 этаж…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
57 м²
€ 145,000
Продается квартира в Моринь, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 57 м2 и р…
Пентхаус 2 спальнив Skaljari, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат 282 м² 4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² 4 Этаж
€ 750,000
A5-262. Пентхаус с панорамным видом на залив и горы, КоторПентхаус на продажу с панорамным в…
Дом 2 спальнив Skaljari, Черногория
Дом 2 спальни
Skaljari, Черногория
2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 2
€ 135,450
Срочная распродажа! Это свойство старого каменного дома, который был полностью отремонтиров…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
450 м² Количество этажей 2
€ 950,000
D5-236. Дом с видом на море в КотореПродается дом с прекрасным видом на море в Которе Площа…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
57 м²
€ 145,000
NUM 5001 Продается квартира в Моринге, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 5…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
181 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
1 ванных комнат 68 м²
€ 185,000
Предлагаем на продажу апартамент с двумя спальнями и просторной гостинной. Здание находится …
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
68 м²
€ 150,000
Квартирав Котор, Черногория
Квартира
Котор, Черногория
148 м²
€ 440,000
Таунхаус с бассейном, Ораховац Жилая прощадь: 148 м2 Спальни: 3 Ванны комнаты: 2 + гостевой …
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат 68 м²
€ 300,000
Шикарная квартира в элитном комплексе, Котор. Фантастический вид на море и на город. Кварти…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 Количество комнат 68 м² Количество этажей 2
€ 262,000
Трехкомнатная квартира, расположенная в отличном месте в Старом городе Котора. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Продается красивая полностью меблированная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на море…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
81 м²
€ 210,000
NUM 3542 Продается квартира в комплексе в Моринге, Котор. Квартира имеет площадь 81 м2 …
Квартира 3 спальнив Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² 4/2 Этаж
Цена по запросу
А5-238. Трехкомнатная квартира в Которе с видом на море Продается трехкомнатная квартира с в…

Недвижимость в Которе: уютные апартаменты вблизи к Адриатическому морю

В Черногории есть множество удивительных мест, куда можно переехать на ПМЖ. Одним из самых популярных городов в стране считается Котор. Он располагается у побережья знаменитого Адриатического моря. Купить здесь жилье желают многие иностранцы. Граждан из других стран привлекает возможность обзавестись недвижимостью в Которе не только из-за чудесного климата и низких налогов. Веским доводом приобрести здесь апартаменты служат невысокие цены на жилье. По подсчетам экспертов стоимость домов и квартир в этом городе почти в 2 раза дешевле, чем в соседней Италии или Хорватии.

Какую недвижимость можно купить в Которе?

Местный рынок жилых и коммерческих объектов богат и разнообразен:

  • Однокомнатные и двухкомнатные квартиры присутствуют как в центре города, так и на окраинах. Цена на жилье в Которе такого типа варьируется от 20 до 100 тысяч евро.
  • Частный сектор встречается в основном за городом. Здесь можно купить, к примеру, элитную виллу или трехкомнатный дом в районе 500-900 тысяч евро.
  • Объекты для бизнеса, такие как гостиницы и рестораны, представлены преимущественно на побережье. Расценки к ним начинаются от 50 тысяч евро.

Какие преимущества дает покупка недвижимости в Которе для иностранцев?

Вкладывать инвестиции в недвижимость в Которе выгодно иностранным инвесторам. Они могут успешно сдать купленные здесь апартаменты туристам или выиграть от роста цен на жилье. В среднем стоимость квартир в Которе ежегодно растет на 10-20%. Среди преимуществ можно также отметить тот факт, что при покупке местных апартаментов на сумму от 4900 евро иностранцам выдается ВНЖ на 1 год.

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