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Жильё в Восточная Ява, Индонезия

дома
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3 объекта найдено
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой в Восточная Ява, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Восточная Ява, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 556 м²
Роскошные виллы, высеченные прямо на величественном утесе Нуса-Дуа, с видом на Индийский оке…
€2,85 млн
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Дом 6 спален в Сурабая, Индонезия
Дом 6 спален
Сурабая, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
M O A  V I L L A  R E S O R T  B A L I Виллы от $420 000 Депозит всего $5000 Окупаемость …
€454,060
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Дом 4 спальни с okean в Сурабая, Индонезия
Дом 4 спальни с okean
Сурабая, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
П Р О Е К Т MADURA V I L L A R E S O R T Э Т О ВИЛЛ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА 4, СПАЛЬНЫЕ ВИ…
€361,413
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Параметры недвижимости в Восточная Ява, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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