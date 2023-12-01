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Жильё в Jimbaran, Индонезия

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Balangan, Индонезия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Balangan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
€753,905
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Jimbaran, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном и рестораном, Бали, Индонезия Резиденция располагает зоной ко-…
€179,107
в месяц
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла в ASAI Viliage с бассейном и 2 спальнями. Современная концепция интерьера …
€431,128
в месяц
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