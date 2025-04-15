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Жильё в Саване, Индонезия

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4 объекта найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с охраной в Kerobokan, Индонезия
Вилла с балконом, с кондиционером, с охраной
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Не упустите свой шанс стать владельцем стильной виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на…
$124,456
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Вилла с балконом, с охраной, с Центральное водоснабжение в Kerobokan, Индонезия
Вилла с балконом, с охраной, с Центральное водоснабжение
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Исследуйте возможность иметь стильную 2-спальню, 2 ванну вне плановой виллы в Керобокане, Ба…
$110,187
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Вилла с балконом, с кондиционером, с бассейном в Kerobokan, Индонезия
Вилла с балконом, с кондиционером, с бассейном
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
воспользуйтесь возможностью владеть шикарной 2-спальной, 2 ванной вне плана в Керобокане, Ба…
$127,396
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kerobokan, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Sun, Sand, and Surf: Just 10 Minutes from the Beach Tucked away in Kerobokan, Bali, lies …
$253,644
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Параметры недвижимости в Саване, Индонезия

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