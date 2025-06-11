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Жильё в Pejeng, Индонезия

1 объект найдено
Вилла в Pejeng, Индонезия
Вилла
Pejeng, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Спрятанная в пышной зелени Пейенг, Убуд, эта вилла с 4 спальнями предлагает идеальное сочета…
$570,000
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