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Жилье в Восточном Калимантане, Индонезия

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47 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилла на Бингине с панорамным видом на океан. Новый проект от французского девелопе…
$431,783
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Вилла 4 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отельный комплекс от международного отельного бренда Ramada by Windham Представляем уникальн…
$537,330
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Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 5
Уникальный апарт-отель на первой береговой линии. Комплекс спроектирован именитым британским…
$253,313
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/3
Апартаменты в бутик - отеле в крупном комплексе рядом с пляжем Меласти. Комплекс: 3 автомно…
$86,357
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Вилла 2 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Новый проект комплекс вилл - это виллы прямо на берегу с потрясающим видом на океан и вулкан…
$278,260
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Вилла 4 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Комплекс из 15 эксклюзивных частиных вилл, расположенный всего в 50 метрах от пляжа Сесех. В…
$630,890
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Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 7
Комплекс-курорт, окруженный живописными джунглями, в 10 минутах от центра Чангу. В комплексе…
$139,131
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Вилла 2 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
Отельный комплекс от международного отельного бренда Ramada by Windham Представляем уникальн…
$201,499
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Квартира 3 комнаты в Калимантан, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 7
Комплекс-курорт, окруженный живописными джунглями, в 10 минутах от центра Чангу. В комплексе…
$235,083
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Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Первый семейный комплекс на о.Бали в Бадунге. 90% объектов с видом на океан Апартаменты могу…
$67,166
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Вилла 4 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Видовая вилла на 3 спальни рядом с пляжем УДИВИТЕЛЬНЫЕ РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В НЕСКОЛЬКИХ МИНУТАХ …
$527,735
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Вилла 3 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вилла под ключ в Улувату 2 спальни и функциональный руфтоп с панорамным видом. Готовность ию…
$297,451
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Квартира 3 комнаты в Калимантан, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком, Меласти. Таунхаус наход…
$251,873
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Вилла 3 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
3-х этажные виллы в 70-ти метрах от пляжа. Распложение комплекса: активно-растущий район с о…
$421,295
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Вилла 3 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Отельный комплекс от международного отельного бренда Ramada by Windham Представляем уникальн…
$242,759
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Вилла 3 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Вилла в комплексе бутик-отеля с отельной инфраструктурой в 200 метрах от океана. Вилла наход…
$296,492
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Вилла 3 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Новый проект комплекс вилл - это виллы прямо на берегу с потрясающим видом на океан и вулкан…
$335,831
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Вилла 2 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Город - крепость, расположенный на скале, 7ми минутах езды до лучшего пляжа Бали - Меласти. …
$470,164
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Вилла 2 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$233,883
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Квартира 4 комнаты в Калимантан, Индонезия
Квартира 4 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые дизайнерские таунхаусы в спокойном районе Чангу. VILLA 1BR 75,2 кв.м. VILLA 2B…
$227,886
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Вилла 4 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в близи от пляжей Дримлэнд и Миласти, одними уз лучших пляжен на Бали с белым …
$334,872
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Вилла 1 комната в Калимантан, Индонезия
Вилла 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Виллы с собственным бассейном в крупном комплексе рядом с пляжем Меласти. Комплекс: 3 автомн…
$182,308
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Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Инвестиционные апартаменты в комплексе в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым п…
$120,324
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Вилла 2 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в близи от пляжей Дримлэнд и Миласти, одними уз лучших пляжен на Бали с белым …
$187,107
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Вилла 5 комнат в Калимантан, Индонезия
Вилла 5 комнат
Калимантан, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилла на Бингине с панорамным видом на океан. Новый проект от французского девелопе…
$662,069
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Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 5
Отельный комплекс от международного отельного бренда Ramada by Windham Представляем уникальн…
$89,236
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Квартира 1 комната в Калимантан, Индонезия
Квартира 1 комната
Калимантан, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 7
Комплекс-курорт, окруженный живописными джунглями, в 10 минутах от центра Чангу. В комплексе…
$187,107
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Вилла 5 комнат в Калимантан, Индонезия
Вилла 5 комнат
Калимантан, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Уникальные инвестиционные виллы на острове Бали. Прямой доступ к пляжу с белым песком. Океан…
$670,704
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Вилла 2 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
иллы с собственным бассейном в крупном комплексе рядом с пляжем Меласти. Комплекс: 3 автомно…
$158,321
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Вилла 2 комнаты в Калимантан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Калимантан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Первый семейный комплекс на о.Бали в Бадунге. 90% объектов с видом на океан Отдельно стоящий…
$268,665
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Параметры недвижимости в Восточном Калимантане, Индонезия

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