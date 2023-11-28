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Жильё в Денпасар, Индонезия

квартиры
13
дома
6
19 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Sanur, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
€447,152
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€237,265
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€237,265
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€237,265
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Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Денпасар, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!UMALA…
€237,265
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DDA Real Estate
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+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Денпасар, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Денпасар, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Компл…
€173,386
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Денпасар, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Компл…
€209,888
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с садом в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с садом
Денпасар, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонези…
€254,521
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Денпасар, Индонезия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 4
Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Бали, Индонезия Пре…
€773,440
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Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой в Денпасар, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Бали, Индонезия Предлагаются ст…
€198,627
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€465,404
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DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Денпасар, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€228,139
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Денпасар, Индонезия
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Денпасар, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
❖ Дата постройки: 2-QR 24г. ❖ Расстояние до моря - 30 метров до пляжа Double Six Beach …
€228,139
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 2/4
❖ Дата постройки: 4-QR 24г. ❖ Расстояние до моря - первая линия пляжа Санур ❖ Прогнози…
€775,673
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Денпасар, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/4
❖ Дата постройки: 4-QR 24г. ❖ Расстояние до моря - первая линия пляжа Санур ❖ Прогнози…
€447,152
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Квартира 1 спальня в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/4
В первую очередь, апартаменты Sanur премиум класса привлекают взыскательных туристов своими …
€401,525
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ОКЕАНА. ЕДИНСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС С СОБСТВЕННЫМ ЛАЗУРНЫМ П…
€970,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с Pool в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с Pool
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ОКЕАНА. ЕДИНСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС С СОБСТВЕННЫМ ЛАЗУРНЫМ П…
€450,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море в Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 2/4
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
€666,166
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Параметры недвижимости в Денпасар, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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