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Жилье в Денпасаре, Индонезия

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Санур
10
134 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 3 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Завершенная, готовая к переезду 3-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$450,000
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Квартира 3 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 3 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Завершенная, готовая к переезду вилла с бассейном на 3 спальни в управляемом сообществе вилл…
$562,500
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Квартира 3 спальни в Санур Каджа, Индонезия
Квартира 3 спальни
Санур Каджа, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Эта средиземноморская вилла, построенная в 2026 году, находится в прибрежной зоне Санура со …
$200,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 2 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Вилла с 2 спальнями в частном бассейне в бутике, управляемом сообществом в Сануре, сдается в…
$185,000
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Квартира 1 спальня в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Однокомнатная резиденция в управляемом бутиком многоквартирном доме в Сануре, сдающая в сере…
$119,000
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Студия 1 комната в Sanur Kaja, Индонезия
Студия 1 комната
Sanur Kaja, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Hoвый прoeкт в Сануре - самом престижном и удобном для жизни районе острoва Бaли. Рre-sale!…
$94,500
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Квартира 2 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 2 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Завершенная двухкомнатная вилла во дворе бассейна в управляемом сообществе в Сануре, передан…
$294,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Проснитесь, чтобы полюбоваться потрясающим видом на океан и завершите свои дни золотыми зака…
$154,350
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Квартира 5 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 5 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 148 м²
Завершенная, готовая к переезду 5-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$555,000
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Квартира 8 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 8 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Эта восьмикомнатная многоквартирная усадьба расположена на 400 кв. м титулованной земли в Са…
$210,000
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Квартира 3 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 3 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Завершенная, готовая к переезду 3-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$450,000
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Вилла 5 комнат в Денпасар, Индонезия
Вилла 5 комнат
Денпасар, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 148 м²
Вилла с 5 спальнями в комплексе SANUR CASSANDRA VILLAS, район Санур, Бали. Площадь — 148 м².…
$555,000
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Квартира 1 спальня в Munggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Munggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Приносящий доход бутик-таунхаус, расположенный на двух уровнях, продается полностью меблиров…
$95,377
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Квартира в Денпасар, Индонезия
Квартира
Денпасар, Индонезия
Бутик управлял многоквартирным домом в Сануре, на юго-восточном побережье Бали, из эффективн…
$109,000
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Квартира 2 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 2 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Вилла с 2 спальнями в частном бассейне в бутике, управляемом сообществом в Сануре, сдается в…
$185,000
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Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Эта современная тропическая вилла в Сануре расположена на 200 м2 земли с двухэтажным зданием…
$235,600
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Квартира 5 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 5 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 153 м²
Завершенная, готовая к переезду 5-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$573,750
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Квартира 5 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 5 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 153 м²
Завершенная, готовая к переезду 5-комнатная вилла в бассейне в управляемом сообществе вилл в…
$573,750
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Квартира в Денпасар, Индонезия
Квартира
Денпасар, Индонезия
Бутик управлял многоквартирным домом в Сануре, на юго-восточном побережье Бали, из эффективн…
$109,000
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Квартира 1 спальня в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Однокомнатная резиденция в управляемом бутиком многоквартирном доме в Сануре, сдающая в сере…
$165,000
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Квартира 2 спальни в Южная Кута, Индонезия
Квартира 2 спальни
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Эта современная современная вилла имеет серьезный плюс для покупателей, которые быстро перее…
$185,000
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Вилла в Денпасар, Индонезия
Вилла
Денпасар, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Охватывая 5000 кв.м. в одном из самых доступных жилых районов Керобокана, этот высококлассны…
$236,680
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Квартира 1 спальня в Денпасар, Индонезия
Квартира 1 спальня
Денпасар, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Однокомнатная резиденция в управляемом бутиком многоквартирном доме в Сануре, сдающая в сере…
$119,000
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Вилла в Pemecutan, Индонезия
Вилла
Pemecutan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Эта вилла в Балагане, вдохновленная средиземноморским стилем, сочетает в себе изысканность с…
$194,250
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Квартира 1 спальня в Munggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Munggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Приносящий доход бутик-таунхаус, расположенный на двух уровнях, продается полностью меблиров…
$95,377
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Квартира 2 спальни в Южная Кута, Индонезия
Квартира 2 спальни
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Эта современная современная вилла имеет серьезный плюс для покупателей, которые быстро перее…
$185,000
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Таунхаус 2 комнаты в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Готовые таунхаусы в бутик-проекте в Сануре!PUNGUTAN Townhouse — готовый бутик-проект всего н…
$265,000
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DDA Real Estate
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Квартира 8 спален в Денпасар, Индонезия
Квартира 8 спален
Денпасар, Индонезия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Эта восьмикомнатная многоквартирная усадьба расположена на 400 кв. м титулованной земли в Са…
$210,000
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Квартира 1 спальня в Munggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Munggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенный в небольшом комплексе всего из трех таунхаусов, этот двухэтажный дом предлагае…
$84,156
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Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
В нескольких шагах от всех удобств, которые предлагает Санур, и всего в 1 км от пляжа Мертас…
$222,677
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Типы недвижимости в Денпасаре

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Денпасаре, Индонезия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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