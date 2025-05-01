Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Малые Зондские острова
  4. Жилая

Жильё на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
1181
Южная Кута
238
Чангу
183
Убуд
118
Показать больше
1 221 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
TOP TOP
Квартира 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты. Прогнозируемая окупаемость - …
$140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
TOP TOP
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$195,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ERA INVEST GROUP
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Română, Türkçe, עִברִית
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
TOP TOP
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ERA INVEST GROUP
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Română, Türkçe, עִברִית
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
TOP TOP
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$240,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ERA INVEST GROUP
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Română, Türkçe, עִברִית
Вилла 9 комнат в Унгасан, Индонезия
UP UP
Вилла 9 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Собственность ОписаниеРасположение: Jalan Raya Bali Cliff, Perum. Ungasan Residence, Br. Din…
$296,343
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Чангу, Индонезия
UP UP
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 44 м²
Общая площадь комплекса составляет 1900 м2, который включает в себя здание апартаментов на 1…
$123,742
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
UP UP
Вилла 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном. Современная вилла в популярном районе Бингин. На вилле можно с…
$214,327
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
UP UP
Вилла 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Видовая вилла на Бали. Вилла DZEN GREEN FIELDS VILLAS с видом на рисовые поля и Инфинити …
$240,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
UP UP
Таунхаус 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс ANTA OASIS в трех минутах от океана. Прогнозируемая доходность до 1…
$230,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Табанан, Индонезия
UP UP
Студия
Табанан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
BIOM – инновационный жилой комплекс в сердце Нуану!Вид на океан или сады!Полная отделка под …
$140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
UP UP
Дом 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла для инвестиций и проживания. Прогнозируемая доходность: ROI – 15.4%., окупа…
$280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира в Sanur, Индонезия
Квартира
Sanur, Индонезия
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Видовая квартира 101 м2, 3 этаж в самом роскошном королевском отеле на Бали. Первая линия о…
$460,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the heart of Bali’s Pink Zone, this elegant two-bedroom villa offers the perfect …
$235,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Dalung, Индонезия
Вилла
Dalung, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Откройте для себя сущность тропической жизни в этой продуманно отремонтированной вилле с 2 с…
$229,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в оживленной туристической зоне Бингин, эта вилла с одной спальней предлагает …
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Джимбаран, Индонезия
Вилла
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Познакомьтесь с сущностью тропической жизни в этой очаровательной вилле с одной спальней, ра…
$215,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира 1 спальня
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Единственный комплекс апартаментов на первой береговой линии  Бали, с возможностью приобрете…
$250,000
Оставить заявку
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Property Highlight: Leasehold Villa in Touristic Area, Only 5-Minute from Bingin Beach …
$207,167
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Вилла 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. …
$850,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 спальня в Pererenan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Pererenan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия …
$179,000
Оставить заявку
Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Modern Luxury at an Unbeatable Price: Own This Stunning Leasehold 1-bed Villa in Canggu – Be…
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Дизайнерские видовые апартаменты в самом сердце Чангу. 5 минут на байке до пляжа Берава, 6 м…
$267,706
Оставить заявку
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Experience luxury and convenience in this exquisite leasehold villa located in the peaceful …
$188,691
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Home for Sale: 1-Bedroom Leasehold Villa  in Babakan – Canggu Priced at USD 200,000 L…
$200,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в Kerobokan, Индонезия
Вилла 5 комнат
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 479 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в премиум-виллу на Бали с высоким потенциалом дохода от…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Kelating, Индонезия
Вилла
Kelating, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Tropical Retreat in Serene Kelating – 2-Bedroom Villa with walking Distance to the Be…
$153,121
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Уникальные виллы PREDMET.BABAKAN в популярном туристическом месте Чангу! Доходность от арен…
$182,850
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
In Berawa’s bustling center, lies a gem: a chic 3-bedroom villa that’s the epitome of luxury…
$270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Nestled in the serene and picturesque Tumbak Bayuh, this tropical modern 2-bedroom villa off…
$190,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Эксклюзивная вилла с собственным бассейном в топовой локации Букита, Меласти. С этой виллой …
$299,837
Оставить заявку

Типы недвижимости на Малых Зондских островах

квартиры
дома

Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти