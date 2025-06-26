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Жильё в Nusa Penida Subdistrict, Индонезия

1 объект найдено
Вилла в Villa Mutiara, Индонезия
Вилла
Villa Mutiara, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Редкая возможность приобрести частную виллу Freehold в заливе Тамаринд, одном из самых экскл…
$518,730
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Параметры недвижимости в Nusa Penida Subdistrict, Индонезия

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