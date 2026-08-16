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Жилье в Восточной Нуса-Тенгара, Индонезия

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дома
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7 объектов найдено
Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Вилла
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Эта вилла Sumba ставит вас в центр одного из самых привлекательных развивающихся направлений…
$94,990
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Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Вилла
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 3
Трехкомнатный пляж Villa Sumba является флагманским подразделением в этом проекте в Индийско…
$189,990
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Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Вилла
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 2
Двухкомнатная пляжная вилла Сумба, Индонезия, является рекомендуемой единицей в этом проекте…
$134,990
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Вилла
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 1
Эта однокомнатная пляжная вилла Сумба, Индонезия, предлагает одну из самых доступных точек в…
$94,990
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Дом 2 комнаты в Desa Matawai Amahu, Индонезия
Дом 2 комнаты
Desa Matawai Amahu, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Премиальный комплекс вилл Noah на острове Сумба | Индонезия. Комплекс расположен в уникал…
$395,000
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Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Виллы на острове Сумба! Представьте себе свой дом в раю: виллы с потрясающими видами на океа…
$160,000
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Агентство
Елена Бировчак
Языки общения
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Вилла 2 комнаты в Sumba Barat, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Sumba Barat, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Премиальный комплекс вилл Noah на острове Сумба | Индонезия. Комплекс расположен в уникал…
$395,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Восточной Нуса-Тенгара, Индонезия

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