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Жильё в Восточная Нуса-Тенгара, Индонезия

1 объект найдено
Бунгало 1 спальня в Kodi, Индонезия
Бунгало 1 спальня
Kodi, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Here at the Redland Property Group we have been working hard behind the scenes to uncover th…
€27,239
в месяц
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Параметры недвижимости в Восточная Нуса-Тенгара, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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