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Жильё в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
235
Чангу
183
Нуса-Дуа
40
Район Кута
12
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583 объекта найдено
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
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Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$220,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
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Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$195,000
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ERA INVEST GROUP
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
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Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$240,000
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ERA INVEST GROUP
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Вилла 9 комнат в Унгасан, Индонезия
UP UP
Вилла 9 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Собственность ОписаниеРасположение: Jalan Raya Bali Cliff, Perum. Ungasan Residence, Br. Din…
$296,343
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Квартира в Чангу, Индонезия
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Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 44 м²
Общая площадь комплекса составляет 1900 м2, который включает в себя здание апартаментов на 1…
$123,742
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Квартира 2 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Комплекс таунхаусов в Семиньяке Комплекс таунхаусов находится в развитом районе Умалас, это …
$172,713
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Your Bali Dream Home Awaits: Stylish Leasehold 2-Bed Villa with Private Jacuzzi & Outdoor Lo…
$198,000
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BNBPROFITS
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Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
$640,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта вилла с 2 спальнями, расположенная всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Сесех, предлагает и…
$250,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Pererenan, Индонезия
Вилла
Pererenan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ultimate Investment: Elegant Bali Leasehold 2-Bed Villa with Endless Amenities Price starti…
$188,700
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BNBPROFITS
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Серфинг, гольф, отдых: идеальные шаги от лучших достопримечательностей БалиЦена от 199 000 д…
$199,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover this beautifully designed 1-bedroom villa in the vibrant Batu Bolong area, offering…
$199,000
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BNBPROFITS
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 UNIT LEFT - PRE-SALE PRICE until OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with …
$215,000
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Вилла 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Отдельная, приватная вила на Бали за 3 месяца Новый формат вилл - блочное строительство. Сро…
$113,970
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 84 м²
Спрятанный на берегу самого оживленного района Бали, комплекс представляет новую прогрессивн…
$257,668
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$162,000
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Вилла 5 комнат в Чангу, Индонезия
Вилла 5 комнат
Чангу, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла в Чангу премиум отделка, в 10-ти минутах от пляжа Бабу Белиг. 4 спальни, бо…
$801,198
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 445 м²
Современный комплекс вилл на пляже Берава - место, где комфорт, роскошь и удобства переплета…
$991,031
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Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Ин…
$242,127
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Квартира 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове. Комплекс создан для постоян…
$134,000
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Вилла 4 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
$864,415
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Общая площадь комплекса составляет 1.900 м2, и включает в себя здание апартаментов на 16 ном…
$101,800
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 372 м²
Представляем вам уникальную виллу, обладающую всеми удобствами для комфортной и роскошной жи…
$494,969
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Вилла 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Новый формат вилл - блочное строительство. Срок возведения виллы - 3 месяца, гарантия на кон…
$78,681
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Чангу, в 10ти минутах езды от Финнс. Комплекс состоит из 10ти 2х этажн…
$344,468
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Расположенная среди пышных тропических садов, вилла Melambai с двумя спальнями - это рай для…
$177,511
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан,…
$293,725
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 170 м²
Премиальные виллы в районе Batu Bolong, Canggu, Бали. Batu Bolong — самый густонаселенный ра…
$361,708
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Welcome to paradise! Discover the epitome of luxury living with this stunning townhouse in B…
$300,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Own a Piece of Uluwatu’s Iconic Beachfront – Luxury Leasehold Villa with Direct Access to Th…
$280,000
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Типы недвижимости в Бадунге

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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