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Жилье в Чандидаса, Индонезия

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дома
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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Чандидаса, Индонезия
Квартира 1 комната
Чандидаса, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Открываем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана…
$236,000
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Вилла 3 комнаты в Чандидаса, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чандидаса, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$808,500
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Вилла 5 комнат в Чандидаса, Индонезия
Вилла 5 комнат
Чандидаса, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
$1,90 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 2 комнаты в Чандидаса, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Чандидаса, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$225,000
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Вилла 1 комната в Чандидаса, Индонезия
Вилла 1 комната
Чандидаса, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$150,000
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Вилла 2 комнаты в Чандидаса, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Чандидаса, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую…
$225,000
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