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Жильё в Sukawati, Индонезия

2 объекта найдено
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sukawati, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sukawati, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover the epitome of tranquility and luxury with this stunning off-plan villa located in …
Цена по запросу
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sukawati, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sukawati, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene and cultural heart of Sukawati, this beautifully designed 2-bedroom vi…
$275,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов