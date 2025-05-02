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Жильё в Bukit, Индонезия

квартиры
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дома
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75 объектов найдено
Таунхаус в Bukit, Индонезия
Таунхаус
Bukit, Индонезия
Площадь 81 м²
Уникальный комплекс таунхаусов и вилл, расположенный в одном из самых живописных мест Бали, …
$227,937
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 550 м²
Роскошная вилла на Буките — уникальное сочетание индустриальной эстетики и шарма. Вилла обще…
$2,28 млн
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 35 м²
Расположенный на живописном клифе комплекс предлагает уникальное пространство, сочетающее в …
$94,235
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Уникальные виллы в живописном районе Букит на острове Бали. Эти виллы представляют собой пр…
$318,873
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 102 м²
Уютные двухэтажные виллы, расположенные на живописном полуострове Букит в 10 минутах езды от…
$237,965
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 48 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5* на Буките. Комплекс включает 7 в…
$161,817
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Claim Paradise Today: 1-Bedroom Leasehold Villas at Jaw-Dropping Prices in Jimbaran Priced …
$159,000
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 28 м²
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивные апартаменты в закрытом комплексе с потрясающим видом…
$103,753
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошная квартира OceanView в престижном Пандаве - 1 спальня с удобствами курортного стиляЦ…
$115,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 63 м²
Комплекс вилл возле пляжа Баланган. Полуостров Букит на Бали — это идеальное место для сочет…
$209,410
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. К продаже …
$490,000
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Вилла 5 комнат в Bukit, Индонезия
Вилла 5 комнат
Bukit, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Комплекс 4-спальных вилл с видом на океан Запуск нового проекта - комплекс из 6-ти вилл с ви…
$497,031
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Комплекс предлагает уникальное сочетание превосходства природы и архитектурного мастерства. …
$187,993
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 40 м²
Жилой комплекс представляет собой уникальное сочетание роскоши и удобства, расположенное в н…
$185,614
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$266,267
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 59 м²
Комплекс из 10 стильных вилл на Буките сочетает в себе комфорт и природу, создает атмосферу …
$128,502
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Квартира 1 комната в Bukit, Индонезия
Квартира 1 комната
Bukit, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные апартаменты в комплексе в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым п…
$105,547
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 42 м²
Комплекс вилл представляет собой уникальное сочетание современных технологий, минималистично…
$118,984
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Вилла 4 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Город - крепость, расположенный на скале, 7ми минутах езды до лучшего пляжа Бали - Меласти. …
$705,247
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 33 м²
Новый комплекс апартаментов представляет собой не только уютное жилье, но и перспективную ин…
$76,330
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Вилла 2 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Элегантная вилла в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$273,175
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная тропическая вилла в Серене Пандава 2 спальни с океаном и закатом ВидыЦена: $245 00…
$245,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная всего в 7 минутах от знаменитого пляжа Пандава, эта новая вилла с 1 спальней с…
$199,000
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла рядом с пляжем Миласти Роскошные резиденции рядом с пляжем Меласти, в Буките…
$479,759
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Relax and Rejuvenate: Modern Comforts in Scenic Pandawa Price at USD 139,000 until 2054 wit…
$139,000
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 25 м²
Привлекательные апартаменты на Бали, в районе Букит, предлагают уникальное сочетание комфорт…
$109,464
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Квартира 2 комнаты в Bukit, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Первый семейный комплекс на о.Бали в Бадунге. 90% объектов с видом на океан Классический тау…
$172,713
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 32 м²
PRE SALE эксклюзивного отельного комплекса на берегу океана! Роскошный жилой комплекс с собс…
$87,211
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Квартира в Bukit, Индонезия
Квартира
Bukit, Индонезия
Площадь 37 м²
Новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный на берегу океана в живописном районе Куту…
$99,946
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Вилла 4 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Количество этажей 1
Концептуальная вилла в историческом месте Уникальная дизайнерская вилла рядом с исторической…
$470,164
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