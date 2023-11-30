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Жильё в Canggu, Индонезия

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64 объекта найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов ▪️Площадь апартаментов 40 кв.м.  ЧТО РЯДОМ: …
€163,896
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€163,896
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
€291,371
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Таунхаус 1 спальня в Canggu, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  Идеальные условия для жизни  в окружении топовых заведений…
€204,870
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
ЛОКАЦИЯ  SECRETS – В САМОМ СЕРДЦЕ ЧАНГУ   Более 50 популярных кафе и ресторанов ряд…
€235,828
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
€241,291
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 123/4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
€120,190
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/4
Уникальный дизайн проект Сочетание эстетики и функциональности Высочайшее качество отд…
€245,844
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 12
Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия Первоклассный жи…
€179,107
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия Предлагается таунха…
€303,252
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагае…
€299,346
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Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагается таунх…
€338,752
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индон…
€301,113
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Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€227,633
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DDA Real Estate
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Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€291,371
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€163,896
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Ин…
€232,751
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Бали, Индонези…
€169,681
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Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Инвестиционные …
€329,934
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Бали, Индонезия Пр…
€316,250
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Удобства комплекса: спа, зал…
€169,681
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия Предлагаются меблир…
€213,224
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€167,630
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
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€210,397
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
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€276,193
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€306,608
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€154,791
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€154,791
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€127,475
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€127,475
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Агентство
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