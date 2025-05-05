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Жильё в Убуде, Индонезия

Убуд
115
138 объектов найдено
Квартира в Убуд, Индонезия
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Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 34 м²
Уникальный комплекс апартаментов расположен в самом центре культурной и природной столицы Ба…
$96,435
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Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
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Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Элегантная вилла с 1 спальней в Убуде — доступная элитная недвижимость в очаровательной прир…
$149,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$280,000
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Квартира 2 комнаты в Penestanan, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Penestanan, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.Получайте пассивный дохо…
$99,000
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Студия в Penestanan, Индонезия
Студия
Penestanan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.Получайте пассивный дохо…
$79,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$200,000
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Студия в Penestanan, Индонезия
Студия
Penestanan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.Получайте пассивный дохо…
$79,000
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Студия в Penestanan, Индонезия
Студия
Penestanan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 1/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РАСПОЛОЖЕ…
$79,000
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$105,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$200,000
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Студия в Penestanan, Индонезия
Студия
Penestanan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.Получайте пассивный дохо…
$79,000
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$105,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$280,000
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$105,000
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Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
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Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Семейные апартаменты и виллы на потрясающем острове Бали в самом живописном и культурном рай…
$72,500
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$105,000
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Студия в Penestanan, Индонезия
Студия
Penestanan, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Доходные апартаменты в Убуд с панорамным видом на джунгли и водопад.Получайте пассивный дохо…
$79,000
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Комплекс из 5 вилл, расположенных на обрыве склона среди джунглей. У каждой виллы есть терра…
$163,118
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс 3 - это просторная вилла на 3 спальни с панорамным видом на джунгли в удобной ло…
$405,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя безмятежный рай на берегу реки в Убуде. Эта арендованная вилла на берегу р…
$295,000
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Квартира 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 4
Апартаменты в Убуде по реальной стоимости $90.000 на старте. Самая низкая стоимость квадратн…
$86,357
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цен…
$130,179
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 1 комната в Убуд, Индонезия
Дом 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Дом-студия Санрайз  - это небольшой дом со спальней-гостиной, кухонным уголком, отдельной ва…
$90,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс - это современная вилла с инфинити бассейном и панорамныйм видом на джунгли.  …
$350,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 40 м²
Проект состоит из 110 вилл, раскинутых среди тропической природы джунглей. 4,1 гектара обуст…
$138,021
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Вилла 1 комната в Убуд, Индонезия
Вилла 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Полностью меблированные виллы в Убуде с видом и собственным бассейном. Виллы будут готовы по…
$190,945
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 96 м²
Роскошный одноэтажный комплекс вилл с видом на джунгли и рисовые поля, а также пейзажным бас…
$312,174
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Hayat
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Типы недвижимости в Убуде

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дома

Параметры недвижимости в Убуде, Индонезия

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с садом
с террасой
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