Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Жилая
  4. Kuta Selatan

Жильё в Kuta Selatan, Индонезия

Ungasan
25
Pecatu
16
Benoa
8
Nusa Dua
8
Jimbaran
3
52 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Студия 30 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€63,646
Оставить заявку
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 м²
Этаж 1/4
Cube apartments - прекрасный апарт-отель на берегу океана. Почти 80% юнитов имеют вид на оке…
€81,857
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€554,132
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€440,698
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€340,539
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, центре Букита, Бали, Индонезия Пре…
€262,360
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Букит, Б…
€288,596
Оставить заявку
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€101,980
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€63,737
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€1,27 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/10
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€136,125
Оставить заявку
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 275 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€546,320
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€455,267
Оставить заявку
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€500,793
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
⚙ Готовность  - декабрь2024 г. ✔️Leasehold - 30 лет + 30 лет ( Возможность купить во Free…
€227,633
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€147,506
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€117,459
Оставить заявку
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€637,373
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€398,358
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€227,633
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€273,160
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонез…
€312,404
Оставить заявку
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€546,320
Оставить заявку
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€500,793
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€455,267
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€398,358
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€327,792
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€252,673
Оставить заявку
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€134,759
Оставить заявку
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€109,264
Оставить заявку

Типы недвижимости в Kuta Selatan

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти