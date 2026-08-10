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Жилье в Южной Куте, Индонезия

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Нуса-Дуа
132
Джимбаран
22
961 объект найдено
Вилла 5 комнат в Унгасан, Индонезия
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Вилла 5 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Просторная вилла с 5 спальнями в районе Баланган, Джимбаран!Готовая вилла с 5 спальнями в ра…
$292,000
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Вилла 2 комнаты в Южная Кута, Индонезия
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Вилла 2 комнаты
Южная Кута, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Готовые виллы в районе Pandawa!Oasis Villas Pandawa от PRO BALI REAL ESTATE — функционирующи…
$265,000
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DDA Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
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Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Вилла с системой умного дома на Буките — готовый объект рядом с пляжем Меласти!Готовая вилла…
$330,000
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
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Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Премиальные виллы в 2 минутах от Melasti Beach!Melasti Dream Residence — закрытый комплекс п…
$200,000
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Вилла в Южная Кута, Индонезия
Вилла
Южная Кута, Индонезия
$932,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
С 119 990 долларов США эта вилла предлагает 13-17% прогнозируемой годовой рентабельности инв…
$119,990
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Квартира 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
RAHYA VILLAS COMPLEX — готовые апартаменты у пляжа Pandawa, БукитRahya Villas Complex от дев…
$144,000
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DDA Real Estate
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Квартира в Унгасан, Индонезия
Квартира
Унгасан, Индонезия
Двухкомнатный современный Балийские виллы в Унгасане, в нескольких минутах езды от южных пля…
$230,000
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Квартира в Южная Кута, Индонезия
Квартира
Южная Кута, Индонезия
Коллекция минималистских вилл с двумя спальнями, расположенных на склоне холма Баланган, в н…
$186,000
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Квартира в Унгасан, Индонезия
Квартира
Унгасан, Индонезия
Двухкомнатные средиземноморские виллы в тихом Унгасане, недалеко от южных пляжей. Частные ба…
$197,000
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Квартира 2 спальни в Печату, Индонезия
Квартира 2 спальни
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта роскошная вилла 2025 года расположена на 178 м2 в Бингине с беспрепятственным видом на о…
$496,100
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Однокомнатная квартира в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сдача в начале 2028 го…
$105,000
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Квартира 1 спальня в Южная Кута, Индонезия
Квартира 1 спальня
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Компактная вилла с одной спальней на одном этаже, построенная вокруг частного бассейна площа…
$180,000
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Вилла 2 комнаты в Южная Кута, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Южная Кута, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Новая вилла рядом с Sundays Beach Club и Savaya!Современная двухэтажная вилла в районе Bukit…
$160,600
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Nyala Villas - это эксклюзивная бутик-разработка всего 9 роскошных вилл, расположенных над н…
$209,000
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Квартира 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Эта тропическая вилла 1BR в Пекату находится на территории туризма в розовой зоне; это зонир…
$169,000
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Квартира в Унгасан, Индонезия
Квартира
Унгасан, Индонезия
Двухкомнатные средиземноморские виллы в тихом Унгасане, недалеко от южных пляжей. Частные ба…
$197,000
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Вилла 1 комната в Беноа, Индонезия
Вилла 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от к…
$90,000
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Квартира 1 спальня в Печату, Индонезия
Квартира 1 спальня
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Эта угловая вилла дает вам что-то редкое в плотном развитии Улувату: подлинную конфиденциаль…
$269,000
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Вилла 4 комнаты в Jimbaran, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Jimbaran, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 1
TAVA Villas & Suites – роскошный комплекс в Джимбаране, Бали!Современные виллы с частными ба…
$302,145
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
LUXEVISTA VILLAS – современная вилла с 1 спальней с водной горкой, Пандава / Нуса Дуа, БалиО…
$150,000
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Квартира 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Эта тропическая вилла 1BR в Пекату находится на территории туризма в розовой зоне; это зонир…
$169,000
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Квартира 1 спальня в Кутух, Индонезия
Квартира 1 спальня
Кутух, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Мы заполняем информацию о вилле 1BR, которая также имеет вариант виллы 3BR. Наша вилла распо…
$163,900
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Квартира 1 спальня в Южная Кута, Индонезия
Квартира 1 спальня
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Находится в Bingin Утесы Хилла, эта тропическая вилла с 1 спальней захватывает океан, джунгл…
$199,500
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Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошная 3-спальная вилла с приватным бассейном в сердце Улувату!Меблирована!Современный ди…
$349,999
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Дом 2 спальни в Беноа, Индонезия
Дом 2 спальни
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Расположение/расстояние:10 минут до ITDC Nusa Dua10 минут до платной дороги Бали Мандара8 ми…
$112,100
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Квартира 3 спальни в Balangan, Индонезия
Квартира 3 спальни
Balangan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Это солидная внеплановая игра на полуострове Букит. Вы запираете 250 200 долларов за виллу 3…
$472,500
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Квартира 2 спальни в Печату, Индонезия
Квартира 2 спальни
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эта средиземноморская вилла, построенная в 2024 году, расположена на 200 кв.м. в Нян Ньяне, …
$175,000
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Квартира в Печату, Индонезия
Квартира
Печату, Индонезия
Однокомнатные роскошные апартаменты на скалах Пекату с открытым видом на океан и удобствами …
$495,000
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Квартира 1 спальня в Южная Кута, Индонезия
Квартира 1 спальня
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Однокомнатный таунхаус на двух этажах, с частной террасой и доступом к бассейну, в малоэтажн…
$281,750
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Типы недвижимости в Южной Куте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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