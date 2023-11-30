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184 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
1
1
81 м²
2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tibubeneng, Индонезия
1
1
81 м²
2/4
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу в 500 метрах о…
€236,739
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
1
1
81 м²
2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Jelantik, Индонезия
1
1
39 м²
4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
€127,475
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов ▪️Площадь апартаментов 40 кв.м. ЧТО РЯДОМ: …
€163,896
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
40 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€163,896
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
2
2
50 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€227,633
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
2
2
110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА …
€291,371
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Таунхаус 1 спальня
Canggu, Индонезия
1
1
70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА Идеальные условия для жизни в окружении топовых заведений…
€204,870
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
85 м²
ЛОКАЦИЯ SECRETS – В САМОМ СЕРДЦЕ ЧАНГУ Более 50 популярных кафе и ресторанов ряд…
€235,828
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Buwit, Индонезия
1
1
40 м²
4
О КОМПЛЕКСЕ Комплекс из 40 квартир, расположенных в популярном районе Чанггу. Гармония …
€113,817
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
1
1
100 м²
Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. К продаже…
€446,161
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bugbug, Индонезия
5
5
213 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€1,73 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
3
2
80 м²
4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
€241,291
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
32 м²
123/4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
€120,190
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Кондо 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Bukit, Индонезия
1
1
4/4
Цены в проекте от 60 000€ до 115 000€. Продаются апартаменты в кондоминиуме, расположенн…
€60,000
1
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1
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Агентство
Alesinvest Group
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
1
1
81 м²
1/4
Уникальный дизайн проект Сочетание эстетики и функциональности Высочайшее качество отд…
€245,844
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Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом
Jelantik, Индонезия
2
48 м²
3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Бали, Индонезия Двухуровневые ло…
€118,776
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
2
55 м²
12
Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия Первоклассный жи…
€179,107
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
78 м²
2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагае…
€299,346
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
101 м²
2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия Предлагается таунха…
€303,252
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Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
3
101 м²
2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагается таунх…
€338,752
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
127 м²
2
Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индон…
€301,113
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением
Balai Desa, Индонезия
1
1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м., иде…
€131,250
2
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1
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Агентство
Alesinvest Group
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
2
2
75 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€204,870
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
2
2
100 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€264,055
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
3
2
125 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€318,687
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
4
4
165 м²
2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€886,404
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
5
4
213 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,73 млн
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Вилла 2 спальни
Матарам, Индонезия
2
2
2
Двухэтажная бамбуковая вилла Sereia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€126,000
2
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Агентство
Alesinvest Group
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