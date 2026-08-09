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Жилье в Убуде, Индонезия

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квартиры
37
дома
68
106 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный …
$210,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 278 м²
Захватывающая возможность приобрести 2 x двухэтажные виллы-побратимы, расположенные среди пы…
$227,530
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Бутик-комплекс вилл в Убуде Комплекс окружён джунглями, с видами на реку и рисовые террас…
$146,000
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INEST HOMES
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Убуд, Индонезия
Вилла 5 комнат
Убуд, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Трёхэтажная вилла с 4 спальнями в сердце Убуда (Бали)Bamboolina Villa Ubud — это современная…
$590,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 90 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$159,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$195,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
$255,000
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Официальный старт продаж - 15 октября, но самые выгодные предложения доступны уже сейчас. З…
$155,000
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Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
$255,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Расположенный среди пышных джунглей Пенестанана, Re Villas Ubud 2 - это бутик-коллекция роск…
$249,000
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Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
$255,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
АРХИТЕКТУРАЛЬНЫЙ ДЖЕМ В БАЛИССКОЙ ЖУНГЛЕTwin House - уникальный шедевр современной и традици…
$1,43 млн
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Квартира 6 спален в Убуд, Индонезия
Квартира 6 спален
Убуд, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Этот комплекс Джогло, построенный в 2024 году, расположен на 1269 квадратных метрах тихой зе…
$699,000
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Новый инвестиционный проект на Бали с гарантированным доходом 8% на 3 года. Финансовые пр…
$140,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Исключительная вилла с 1 спальней в Лодтундухе, Убуд, с видом на возвышенные джунгли и частн…
$198,000
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Квартира в Убуд, Индонезия
Квартира
Убуд, Индонезия
Площадь 23 м²
Представляем вашему вниманию уникальные апартаменты в проекте - жилом комплексе с самой разн…
$56,921
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Елена Бировчак
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Вилла 4 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с 3 спальнями в центре Убуда, Бали!Эта стильная двухэтажная вилла располож…
$530,000
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Убуд, Индонезия
Вилла 5 комнат
Убуд, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вилла в сердце живописной природы.Уникальная 4-х этажная дизайнерская вилла с отделкой под к…
$545,000
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
Инвестиционные апартаменты в сердце Убуда.Заполняемость в Убуде 23%. Гарантированная окупаем…
$118,800
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DDA Real Estate
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Пентхаус в Убуд, Индонезия
Пентхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 58 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$159,500
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
$215,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$127,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$225,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный …
$110,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Расположенный среди пышных джунглей Пенестанана, Re Villas Ubud 2 - это бутик-коллекция роск…
$249,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 930 м²
Частная вилла Jungle-View рядом с Убудом с бассейном Infinity, сауной и просторным дизайномР…
$1,35 млн
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Квартира 1 комната в Убуд, Индонезия
Квартира 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Апартаменты в современном комплексе. Индивидуальный проект для инвестиций. Средняя рентабель…
$160,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенный среди пышных джунглей Пенестанана, Re Villas Ubud 2 - это бутик-коллекция роск…
$255,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$357,000
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Квартира 5 спален в Убуд, Индонезия
Квартира 5 спален
Убуд, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Это редкая возможность владеть 33-ареным соединением в сердце Убуда, построенным как для сер…
$855,500
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