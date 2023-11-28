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Жильё в Ubud, Индонезия

дома
12
14 объектов найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс 3 - это просторная вилла на 3 спальни с панорамным видом на джунгли в удобной ло…
€369,585
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс - это современная вилла с инфинити бассейном и панорамныйм видом на джунгли.  …
€319,395
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Вилла Куб - это дизайнерская вилла в топовом районе Убуда с эксплуатируемой террасой на крыш…
€292,018
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Дом 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ubud, Индонезия
Дом 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ubud, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Дом-студия Санрайз  - это небольшой дом со спальней-гостиной, кухонным уголком, отдельной ва…
€82,130
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с Pool в Bangkiang Sidem, Индонезия
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия Предлагается вилла с бассейном и зоной…
€247,423
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bangkiang Sidem, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 315 м²
Комплекс - ADEM  РАСПОЛОЖЕНИЕ-  Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр.   ⚙ Готовность…
€292,018
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bangkiang Sidem, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ-  Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр.   ⚙ Готовность  - декабрь 2024 г. …
€264,641
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ubud, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Вилла Санрайз - это вилла в Убуде в удобной локации с неизменным видом на рисовые поля. Это…
€255,516
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bangkiang Sidem, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
€301,143
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bangkiang Sidem, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
€219,013
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
€200,710
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€310,269
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€177,948
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия Проект…
€530,178
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Параметры недвижимости в Ubud, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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