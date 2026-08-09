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Жилье в Нусах-Дуа, Индонезия

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квартиры
83
дома
49
132 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Однокомнатная резиденция в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдача около середины 2012 года. Ма…
$72,600
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Квартира 2 комнаты в Беноа, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Апартаменты в отельной резиденции 4* в Нуса Дуа — инвестируйте в комфорт, отдых и стабильный…
$86,072
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Однокомнатная резиденция в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдача около середины 2012 года. 25…
$84,800
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Беноа, Индонезия
Квартира 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс…
$109,000
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Однокомнатная резиденция в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдача около середины 2012 года. Ма…
$72,600
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$450,000
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Студия в Беноа, Индонезия
Студия
Беноа, Индонезия
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
The One Bali — доступная инвестиция в отельную недвижимость под управлением Wyndham The O…
$24,500
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Отдельная вилла в стиле оздоровительного бассейна с одной спальней во второй фазе управляемо…
$215,976
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Прекрасная минималистская вилла на продажу в Унгасане, Джимбаран11 минут до пляжа Меласти, У…
$146,025
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Однокомнатная квартира в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сдача в начале 2028 го…
$105,000
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Пентхаус на верхнем этаже в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдающий около середины 2012 года,…
$125,000
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Вилла 2 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Green Village — курортный комплекс comfort+ в сердце Нуса-Дуа, БалиGreen Village — это совре…
$168,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 425 м²
Особенности:Пляжный дом Танджунг Беноа - Приморское спокойствие с современным флеромПлощадь …
$944,000
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Вилла 1 комната в Беноа, Индонезия
Вилла 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и …
$105,000
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Вилла 1 комната в Беноа, Индонезия
Вилла 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от к…
$90,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Расположенный в премиальном жилом кластере, который пользуется большим спросом у иностранных…
$162,250
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Однокомнатная резиденция в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдача около середины 2012 года. 25…
$84,800
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Однокомнатная квартира в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сдача в начале 2028 го…
$105,000
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Пентхаус на верхнем этаже в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдающий около середины 2012 года,…
$125,000
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Квартира 1 комната в Беноа, Индонезия
Квартира 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс…
$109,900
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Квартира с одной спальней во второй фазе управляемого курортного сообщества в Нуса-Дуа, пере…
$82,375
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Пентхаус на верхнем этаже в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдающий около середины 2012 года,…
$125,000
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Вилла 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Вилла с 3 спальнями в комплексе OCEANIQ 2, район Букит, Нуса Дуа, Бали. Площадь — 226 м². Со…
$766,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Площадь 34 м²
🔥 SMART-виллы с бассейном в Green Village | Nusa Dua всего в 700 м от пляжа! 🏡 30 стильн…
$95,000
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ISIA
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Отдельная вилла в стиле оздоровительного бассейна с одной спальней во второй фазе управляемо…
$215,976
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Вилла 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 242 м²
Вилла в комплексе OCEANIQ 2, район Букит, Бали. Площадь 242 м², 3 спальни. Современный дизай…
$838,000
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Квартира с одной спальней во второй фазе управляемого курортного сообщества в Нуса-Дуа, пере…
$82,375
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Однокомнатная резиденция в здании бутик-отеля в Нуса-Дуа, сдача около середины 2012 года. Ма…
$72,600
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 75 м²
🔥 УСПЕЙ КУПИТЬ ВИЛЛУ 1BR+ROOFTOP (75 м²) — ВСЕГО $178,000! 🔥 Эксклюзивное предложение — ф…
$178,000
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Квартира 1 спальня в Беноа, Индонезия
Квартира 1 спальня
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира с одной спальней на верхнем этаже в управляемом курортном сообществе в Нуса-Дуа, сд…
$145,000
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