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Жильё в Kuta, Индонезия

Kerobokan
13
Seminyak
13
17 объектов найдено
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Villa Kamboja, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Villa Kamboja, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Новая готовая вилла от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный кли…
€91,053
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Дом 3 спальни в Kerobokan Klod, Индонезия
Дом 3 спальни
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-класса. Зак…
€737,532
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Вилла 3 спальни с террасой, с Pool в Kerobokan Klod, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с Pool
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
€795,382
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
🔝Современный комплекс премиум апартаментов в в 200м от пляжа Бату Белиг  В комплексе буде…
€163,896
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 35 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€173,001
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€318,687
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
❖ Стоимость: 2-спальный таунхаус (2 - этажа) площадью 112 м² - 260К $.  Также для поку…
€236,739
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Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kuta, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные двухспальные виллы с двумя ванными комнатами, собственным приватным бассейном, з…
€179,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престиж…
€187,910
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Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
❖ Дата постройки: 3-QR 23г. ❖ Расстояние до моря - 10 минут езды до пляжей Batu Belig или…
€236,739
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Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Kedonganan, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kedonganan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла в ASAI Viliage с бассейном и 3 комнатами, которые можно использовать как с…
€600,952
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Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€415,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€259,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€705,000
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Вилла 6 спален с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Вилла 6 спален с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Виллы расположены в Бераве, самом популярном районе Бали, в уединенном уголке. Изюминкой ком…
€3,20 млн
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kerobokan Klod, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-класса. Зак…
€1,69 млн
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Типы недвижимости в Kuta

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Параметры недвижимости в Kuta, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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