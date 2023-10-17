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Жилая
Греция
The Municipality of Sithonia
Жильё в The Municipality of Sithonia, Греция
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266
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47
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440 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
2
100 м²
1
The complex of maisonettes is located in Nikiti village 400 meters from the great beach. The…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
1
1
54 м²
The apartment is located in the center of Neos Marmaras village 150 meters from the sea. The…
€113,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
3
114 м²
Μaisonetta is located in a popular Nikiti village only 170 meters from the great sandy beach…
€245,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
3
100 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
€370,000
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ormos Panagias, Греция
5
350 м²
-1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 350 m2, …
€5,50 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Никити, Греция
1
1
28 м²
1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€125,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
6
6
400 м²
Код недвижимости: HPS4233 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €4.300.000 . Эта меблиро…
€4,30 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
4
2
80 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Никити, Греция
3
92 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 92 m2, 2 Уров…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Vourvourou, Греция
3
3
232 м²
Код недвижимости: HPS4172 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €2.800.000 . Это 232 кв.…
€2,80 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
6
506 м²
-1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 6 Ванная 1 WC Площадь: 506 m2, 4 Ур…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Vourvourou, Греция
2
1
53 м²
Квартира расположена в деревне Вурвуру в 500 метрах от фантастического пляжа. Квартира наход…
€179,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Никити, Греция
5
3
240 м²
Дом расположен в деревне Никити в 650 метрах от пляжа. Имеется сад 950 кв. м. Дом не законче…
€350,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
6
506 м²
-1
The two villas will be placed in the middle of a field, at a short distance from each other …
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
2
110 м²
Дома расположены в 3 км от деревни Никити и всего в 140 метрах от пляжа с доступом только дл…
€299,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
2
100 м²
Код недвижимости: HPS4100 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Никити за €370.000 . Это 100 кв.м. До…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
2
1
55 м²
Код недвижимости: HPS4096 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €140.000 . Это 55 кв.м. …
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
2
1
55 м²
Код недвижимости: HPS4097 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €135.000 . Это 55 кв.м. …
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
2
2
80 м²
Код недвижимости: HPS4098 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €160.000 . Это 80 кв.м. …
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
1
1
45 м²
Код недвижимости: HPS4099 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €125.000 . Это 45 кв.м. …
€125,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
4
160 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 160 m2, 2 Уро…
€530,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
3
187 м²
-1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с садом, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
4
111 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 111 m2, 3 Уровни, …
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
2
92 м²
Код недвижимости: HPS4068 - Maisonette FOR SALE в Ситонии Никити за €350.000 . Это 92 кв.м. …
€350,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
78 м²
Мезонет расположен в тихом месте в 5 км от Неос Мармарас, в знаменитом пляжном районе Трипот…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Торони, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2
1
40 м²
2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€80,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
6
6
506 м²
Код недвижимости: HPS4001 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou для € 2.200.000 . Это 506…
€2,20 млн
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Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
6
6
506 м²
Код недвижимости: HPS3996 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou для € 2.200.000 . Это 506…
€2,20 млн
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Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
2
1
48 м²
1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€155,000
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Типы недвижимости в The Municipality of Sithonia
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