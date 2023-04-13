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Купить коттедж в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
89
Коринос
18
demos diou - olympou
11
Peristasi
8
Kallithea
4
Карица
4
Vrondou
3
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100 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 3 спальнив Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 3 спальнив Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
Коттедж 3 комнатыв Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальнив Kato Agios Ioannis, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 299,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Nea Chrani, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат -16 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 3 спальнив Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 376,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спаленв Nea Chrani, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Chrani, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Andromachi, Греция
Коттедж 4 спальни
Andromachi, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 3 спальнив Neokesaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Neokesaria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Peristasi, Греция
Коттедж 2 спальни
Peristasi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 83,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж с…
Коттедж 6 комнатв Nea Chrani, Греция
Коттедж 6 комнат
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 290,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальнив Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 2 комнатыв Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 2 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 47 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается …
Коттедж 3 комнатыв Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 5 комнатв Коринос, Греция
Коттедж 5 комнат
Коринос, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 4 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 4 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальнив Peristasi, Греция
Коттедж 4 спальни
Peristasi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
Коттедж 4 спальнив Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 80,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 комнатыв Коринос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Коринос, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спаленв Nea Chrani, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 201 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спаленв Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 6 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 комнатыв Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 4 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 75,000
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Коттедж 6 комнатв Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 6 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Предлагается новый двухэтажный коттедж площадью 275 кв.м. с собственным участком 500 кв.м. в…
Коттедж 2 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 2 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 комнатыв Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 4 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 77,000
Продается коттедж площадью 80 кв.м. в городке у подножия Легендарного Олимпа. Двухуровневый …

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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