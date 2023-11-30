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52 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
6
2
261 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
4
2
96 м²
1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
4
1
256 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 спален с видом на горы
Лептокарья, Греция
9
3
240 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
6
3
190 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
1
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
7
2
260 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
7
2
147 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€145,000
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Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
5
131 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€199,900
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Skotina, Греция
4
1
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
€110,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skotina, Греция
4
2
130 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€165,000
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Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Skotina, Греция
7
2
400 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€300,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
4
2
110 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€160,000
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Коттедж 5 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
5
165 м²
2
Продается вилла площадью 135 кв.м на Олимпийской ривьере. Вилла состоит из двух этажей. На п…
€225,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лептокарья, Греция
4
2
200 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€1,15 млн
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Коттедж 3 комнаты с furnishings
Лептокарья, Греция
3
96 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию коттедж находящийся на первой линии всего в 5 метрах от морского …
€280,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
450 м²
3
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€250,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€300,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
4
2
110 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€90,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€170,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€70,000
1
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
7
2
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€209,900
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
688 м²
1
Продаются коттеджи площадью 172 кв.м. в живописном уголке Пиерии, буквально у подножия Олимп…
€400,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
100 м²
1
Продается коттедж на стадии строительства, площадью 100 кв.м, в Олимпийской ривьере. Коттедж…
€76,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€125,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
4
1
110 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€280,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Skotina, Греция
8
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€160,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
8
4
330 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€450,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skotina, Греция
6
2
160 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€500,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
3
2
95 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€145,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
5
2
100 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€79,000
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