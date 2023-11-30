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Коттеджи в Лептокарья, Греция

Коттедж В архив
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52 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален с видом на горы в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€145,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€199,900
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
€110,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€165,000
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Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Skotina, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Skotina, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€300,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€160,000
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Коттедж 5 комнат с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 135 кв.м на Олимпийской ривьере. Вилла состоит из двух этажей. На п…
€225,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€1,15 млн
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Коттедж 3 комнаты с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 комнаты с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию коттедж находящийся на первой линии всего в 5 метрах от морского …
€280,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€250,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€300,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€90,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€170,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€70,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€209,900
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 688 м²
Количество этажей 1
Продаются коттеджи площадью 172 кв.м. в живописном уголке Пиерии, буквально у подножия Олимп…
€400,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж на стадии строительства, площадью 100 кв.м, в Олимпийской ривьере. Коттедж…
€76,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€125,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€280,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Skotina, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Skotina, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€160,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€450,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Skotina, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skotina, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€500,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€145,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€79,000
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