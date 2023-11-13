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Коттеджи в Kallithea, Греция

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22 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€400,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€430,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
€270,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
€380,000
Коттедж 2 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€105,000
Коттедж 1 спальня с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€170,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€200,000
Коттедж 7 комнат с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 7 комнат с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается вилла в популярном курортном поселке на п-ове Кассандра, недалеко от центра и пляж…
€500,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€700,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€265,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€180,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€200,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€450,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€480,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€430,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€150,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kallithea, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€550,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€550,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€1,25 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€270,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 264 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€600,000
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