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Купить недвижимость в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
199
Коринос
35
demos diou - olympou
29
Карица
18
Kallithea
15
Peristasi
12
Vrondou
4
308 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 3 спальнив Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Квартира 3 спальнив Neo Keramidi, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Keramidi, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 3 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Chrani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/4 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 3 спальнив Neo Keramidi, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Keramidi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 133,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 спальняв Ano Agios Ioannis, Греция
Квартира 1 спальня
Ano Agios Ioannis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 2 спальнив Ganochora, Греция
Квартира 2 спальни
Ganochora, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Коттедж 3 спальнив Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Квартира 1 комнатав Nea Chrani, Греция
Квартира 1 комната
Nea Chrani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 63,000
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Таунхаус 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Квартира 4 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Chrani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 92,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
182 м²
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
360 м²
€ 340,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
320 м²
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 8 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 8 спален
периферия Центральная Македония, Греция
382 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 382 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
€ 320,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
6 Количество комнат 300 м²
€ 350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
9 Количество комнат 500 м²
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
150 м²
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
175 м²
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
430 м²
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
153 м²
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 153 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 8 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 8 спален
периферия Центральная Македония, Греция
360 м²
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
200 м²
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 5 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 150 м²
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Дом 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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