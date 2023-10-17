Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. периферийная единица Халкидики
  5. Виллы

Виллы в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
268
The Municipality of Sithonia
50
Касандрия
15
The municipality Nea Propontida
12
Никити
12
Полийирос
10
Муниципалитет Аристотеля
9
Сикея
7
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
350 объектов найдено
Вилла 5 спален в Polychrono, Греция
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Property Code: HPS4263 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for €750.000 . This 150 sq. m.…
€750,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Неа-Фокея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€350,000
Вилла 2 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Код недвижимости: HPS4237 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €350.000 . Эта меблирован…
€350,000
Вилла 2 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Код недвижимости: HPS4239 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €350.000 . Эта меблирован…
€350,000
Вилла 4 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 4 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4236 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €680.000 . Эта меблирован…
€680,000
Вилла 6 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS4233 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €4.300.000 . Эта меблиро…
€4,30 млн
Вилла 9 спален в Pefkochori, Греция
Вилла 9 спален
Pefkochori, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4231 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €1.725.000 . Это 300 кв…
€1,73 млн
Вилла 5 спален в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 5 спален
Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4232 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €2.200.000 . Эта мебли…
€2,20 млн
Вилла 5 спален в Polychrono, Греция
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS4221 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €650.000 . Это 150 кв.…
€650,000
Вилла 10 спален в Polychrono, Греция
Вилла 10 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4222 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €1.300.000 . Это 300 к…
€1,30 млн
Вилла 5 спален в Polychrono, Греция
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS4219 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €700.000 . Это 150 кв.…
€700,000
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Код недвижимости: HPS4189 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис за €575.000 Исключительност…
€575,000
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Код недвижимости: HPS4190 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €550.000 Исключительнос…
€550,000
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Код недвижимости: HPS4191 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €600.000 Исключительнос…
€600,000
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS4182 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €650.000 . Это 200 кв.м…
€650,000
Вилла 3 спальни в Vourvourou, Греция
Вилла 3 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Код недвижимости: HPS4172 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €2.800.000 . Это 232 кв.…
€2,80 млн
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS4144 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Чаниотис для €750.000 . Это 200 кв.м…
€750,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Неа-Потидея, Греция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Любителям природы эта инвестиционная возможность идеально подходит для арендного дохода или …
€275,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка в Каландра, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот захватывающий новый проект спроектированной архитектором виллы теперь доступен для брон…
€990,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Превосходное место отдыха с современной архитектурой идеально подходит для вашего летнего от…
€990,000
Вилла с балконом, с бытовой техникой, с парковка в Fourka, Греция
Вилла с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Fourka, Греция
Этот захватывающий новый проект вилл, спроектированных архитекторами, теперь доступен для бр…
€350,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
NEW HOMES Pefkohori GLAROKAVOS FOR SALE мезонет первого этажа общей площадью 160 кв.м. на уч…
€580,000
Вилла 7 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Палиури, Греция
Вилла 7 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Частично построенная вилла в тихом месте в тихом городке общей площадью 185 кв. м на 3 этажа…
€195,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pefkochori, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pefkochori, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Превосходное уединение с современной архитектурой идеально подходит для летнего отдыха!! Изы…
€690,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Каландра, Греция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Этот прекрасный современный отель расположен в стильном жилом районе на холме Посиди Халкиди…
€650,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Каландра, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот прекрасный современный отель расположен в стильном жилом районе на холме Посиди Халкиди…
€380,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Polychrono, Греция
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продается вилла площадью 30 кв. М на 3 этажах, построенная в 1990 году с панорамным видом на…
€980,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла “ Finesse ” расположена в Пефкохори Халкидики, отличном месте в тихом районе Кассандры…
€870,000
Вилла 2 спальни с балконом, с парковка в Неа-Скиони, Греция
Вилла 2 спальни с балконом, с парковка
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается закрытая земля с 990 кв. М, включая дом с 58 кв. М жилой площади.  Участок предлаг…
€79,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Polychrono, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла с видом на море - это роскошный отель, обычно расположенный в прибрежной зоне Полихрон…
€610,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти